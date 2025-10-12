Programmi tv
Ballando con le stelle 2025

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sensuali a Ballando, Rossella Erra sgancia il gossip: “Tra loro c’è intesa”

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno sorpreso la giuria di Ballando con le stelle con una coreografia molto sensuale. Sono fioccati voti altissimi. Poi Rossella Erra ha sganciato il gossip: “Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale”.
A cura di Daniela Seclì
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca si sono esibiti a Ballando con le stelle con un freestyle molto sensuale, che ha colpito sia la giuria che la platea. L'ex volto Mediaset si è portata a casa ben 47 punti, ottenendo solo voti pari a 9 e 10 dalla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In fondo Pasquale La Rocca aveva chiarito di trovare molto più stimolanti i 7 (ricevuti nelle scorse settimane) perché lo spronavano a trasformarli in dieci.

Alberto Matano è stato il primo a commentare l'esibizione di Barbara D'Urso e ha ammesso: "Una performance eccezionale, eccellente, complimenti". Ha riconosciuto il grande impegno e ha espresso la sensazione che la conduttrice e il ballerino abbiano una personalità molto simile. Dal canto suo, Barbara D'Urso ha assicurato che finalmente sta iniziando a divertirsi.

Ivan Zazzaroni ha definito Barbara D'Urso "strepitosa". Carolyn Smith ha commentato: "Finalmente ti sei spogliata. È la migliore performance che hai fatto, da qui devi andare su". Nessun dubbio anche per Guillermo Mariotto: "Sei tornata a essere la Barbara D'Urso che conosciamo bene, mattacchiona e divertente". Selvaggia Lucarelli ha spiegato che in fondo i due hanno sempre ballato bene: "Quello che mi domando è cosa ci diremo da qui fino a Natale. È tutto lineare, molto bello, ma non succede niente". Pronta la replica di Barbara D'Urso: "E che deve succedere? Cado e mi spacco una coscia?". Ma Lucarelli ha precisato che se D'Urso uscisse di scena non si divertirebbero più. A questo punto, è arrivato il colpo di scena. Rossella Erra ha sganciato il gossip su D'Urso e La Rocca:

C'è intesa e un'inaspettata complicità tra questi due. La fanno vedere qua in pista e non solo. C'è tanto da raccontare. Selvaggia mettiti l'anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D'Urso.

I diretti interessati non hanno commentato. Di seguito i voti della giuria:

  • Ivan Zazzaroni: 10;
  • Fabio Canino: 9;
  • Carolyn Smith: 9;
  • Selvaggia Lucarelli: 9:
  • Guillermo Mariotto: 10.
