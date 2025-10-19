Programmi tv
Barbara D’Urso esplode a Ballando con Selvaggia: “Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato”

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli si scontrano a Ballando con le stelle. La conduttrice: “Ero ferma ingiustamente”. Lucarelli: “Sei qui per fare show”. Milly Carlucci interrompe la contesa per uno spazio pubblicitario.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Lo scontro era nell'aria da settimane, e sabato sera è esploso in diretta. Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli si sono affrontate a Ballando con le stelle dopo l'esibizione della conduttrice in un quickstep sulle note di Maria Marì, ballato con Pasquale La Rocca. Un confronto che è stato anche interessante e che si è fermato solo per lo spazio pubblicitario, lanciato da Milly Carlucci. Come a dire: questo è lo show televisivo in purezza.

L'esibizione e i giudizi contrastanti

La performance della D'Urso ha diviso la giuria fin da subito mentre il pubblico si è alzato tutto in piedi. Rossella Erra, tribuna del popolo, l'ha salutata con entusiasmo, mentre Alberto Matano si è mostrato meno convinto: "Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però". Queste parole di Matano danno il là a Barbara D'Urso nel cercare risposte: "Io però non ho capito che cosa vi aspettate". Parole che hanno scatenato una standing ovation dal pubblico, la stessa ovazione che aveva già accolto la fine dell'esibizione. "Per me è un ballo delle debuttanti. Per voi può essere banale e ridicolo, ma io sono terrorizzata."

Zazzaroni ha preso le distanze dalla maggioranza: "A Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D'Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti."

Selvaggia Lucarelli a Barbara D'Urso: "Se fossi la conduttrice non saresti contenta di te" e lei risponde

L'affondo di Selvaggia Lucarelli

Immagine

È stato a quel punto che Selvaggia Lucarelli ha sferrato l'attacco: "Mi fa sorridere il candore di Canino e di Zazzaroni. Tu sei qui per fare show". La D'Urso ha risposto con fermezza: "Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci". Ma la giudice ha insistito, svelando la sua lettura della situazione: "Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c'è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi." Quindi il giudizio sul ballo:

Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest'esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene'?

Lo sfogo della D'Urso: "Ero ferma ingiustamente"

La replica di Barbara D’Urso
La replica di Barbara D’Urso

La risposta della conduttrice ha cercato di riportare il discorso sui binari del confronto civile: "Non mi piacerebbe se mi venisse detto che sono stata 13 puntate a fare le polemiche. Questo non mi interessa. C'è un rapporto particolare tra me e te, sono convinta che ci stimiamo. Ma io lo chiedo a te: cosa ti piacerebbe? Che tipo di show vorresti da Barbara D'Urso?"

"Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe", ha replicato Lucarelli. A quel punto la D'Urso ha alzato il tiro: "Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente." La provocazione di Lucarelli è stata immediata: "Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo." E qui è arrivato il colpo più duro, quello che ha svelato la ferita ancora aperta della conduttrice:

Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda.

L'intervento di Milly Carlucci

Lo scontro, arrivato a un punto di tensione quasi massimo, è stato interrotto da Milly Carlucci per fare spazio alla pubblicità. Un intervento quasi provvidenziale. Al rientro, la D'Urso non ha mancato di notare, da grande donna di spettacolo, "la pubblicità è arrivata e ha fatto ammosciare tutto". È uno scontro di idee quello tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, reso pepato anche dai trascorsi di entrambe. La verità, come tutte le cose, sta nel mezzo: Selvaggia fa il suo lavoro nel cercare di tirare fuori qualcosa "di più" da Barbara che, da par suo, sta svolgendo un ruolo da concorrente inappuntabile.

Ballando
con le stelle
api url views