Barbara D’Urso esplode a Ballando con Selvaggia: “Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato”

Lo scontro era nell'aria da settimane, e sabato sera è esploso in diretta. Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli si sono affrontate a Ballando con le stelle dopo l'esibizione della conduttrice in un quickstep sulle note di Maria Marì, ballato con Pasquale La Rocca. Un confronto che è stato anche interessante e che si è fermato solo per lo spazio pubblicitario, lanciato da Milly Carlucci. Come a dire: questo è lo show televisivo in purezza.

L'esibizione e i giudizi contrastanti

La performance della D'Urso ha diviso la giuria fin da subito mentre il pubblico si è alzato tutto in piedi. Rossella Erra, tribuna del popolo, l'ha salutata con entusiasmo, mentre Alberto Matano si è mostrato meno convinto: "Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però". Queste parole di Matano danno il là a Barbara D'Urso nel cercare risposte: "Io però non ho capito che cosa vi aspettate". Parole che hanno scatenato una standing ovation dal pubblico, la stessa ovazione che aveva già accolto la fine dell'esibizione. "Per me è un ballo delle debuttanti. Per voi può essere banale e ridicolo, ma io sono terrorizzata."

Zazzaroni ha preso le distanze dalla maggioranza: "A Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D'Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti."

L'affondo di Selvaggia Lucarelli

È stato a quel punto che Selvaggia Lucarelli ha sferrato l'attacco: "Mi fa sorridere il candore di Canino e di Zazzaroni. Tu sei qui per fare show". La D'Urso ha risposto con fermezza: "Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci". Ma la giudice ha insistito, svelando la sua lettura della situazione: "Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c'è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi." Quindi il giudizio sul ballo:

Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest'esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene'?

Lo sfogo della D'Urso: "Ero ferma ingiustamente"

La replica di Barbara D’Urso

La risposta della conduttrice ha cercato di riportare il discorso sui binari del confronto civile: "Non mi piacerebbe se mi venisse detto che sono stata 13 puntate a fare le polemiche. Questo non mi interessa. C'è un rapporto particolare tra me e te, sono convinta che ci stimiamo. Ma io lo chiedo a te: cosa ti piacerebbe? Che tipo di show vorresti da Barbara D'Urso?"

"Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe", ha replicato Lucarelli. A quel punto la D'Urso ha alzato il tiro: "Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente." La provocazione di Lucarelli è stata immediata: "Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo." E qui è arrivato il colpo più duro, quello che ha svelato la ferita ancora aperta della conduttrice:

Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda.

L'intervento di Milly Carlucci

Lo scontro, arrivato a un punto di tensione quasi massimo, è stato interrotto da Milly Carlucci per fare spazio alla pubblicità. Un intervento quasi provvidenziale. Al rientro, la D'Urso non ha mancato di notare, da grande donna di spettacolo, "la pubblicità è arrivata e ha fatto ammosciare tutto". È uno scontro di idee quello tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, reso pepato anche dai trascorsi di entrambe. La verità, come tutte le cose, sta nel mezzo: Selvaggia fa il suo lavoro nel cercare di tirare fuori qualcosa "di più" da Barbara che, da par suo, sta svolgendo un ruolo da concorrente inappuntabile.