Le parole di Selvaggia Lucarelli a Rossella Erra: “Ti ignorerò così tanto che inizierai ad avere dubbi sulla tua esistenza”

Un silenzio eloquente ha caratterizzato la puntata di lunedì 10 novembre de La volta buona. Quando sul maxischermo è apparsa la clip del confronto tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra avvenuto sabato sera a Ballando con le stelle, qualcosa di inaspettato è accaduto: nessuno ne ha parlato. "Sono cinque anni che stai qua", aveva detto l'opinionista e giurata all'indirizzo della tribuna del popolo, "ti ignorerò talmente tanto che inizierai ad avere dubbi sulla tua esistenza".

Lo scontro a Ballando

Tutto nasce dalla performance di Barbara D'Urso nella puntata dell'8 novembre di Ballando con le stelle. La conduttrice ha portato in scena una coreografia incentrata sul rapporto con i suoi due figli, conclusa con un gesto che ha diviso la giuria: la mano tremante. Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche: "La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima". Un commento che ha scatenato la reazione di Rossella Erra, giurata popolare del programma, che ha difeso con veemenza il gesto della D'Urso. La risposta della Lucarelli è stata tagliente come una lama: "Ti ignorerò talmente tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza".

Nessun commento in studio a La Volta Buona

Ed è anche su questa frase che si è consumato il momento più significativo della puntata de La volta buona. Caterina Balivo ha mandato in onda la clip dello scontro, inquadrando più volte Rossella Erra in studio. La giurata popolare ha annuito durante la visione, ma quando le telecamere sono tornate in studio si è commentata la prestazione di Barbara D'Urso, soprattutto attraverso le parole del suo maestro ballerino Pasquale La Rocca, anche lui presente in studio. Una scelta editoriale che non è passata inosservata e che ha alimentato interrogativi sul perché di questo silenzio. Si tratta di un tentativo di smorzare le polemiche? O c'è qualcosa di più dietro questa omissione? Rossella Erra, in studio a La Volta Buona, è rimasta ferma e silenziosa su un tema che la riguardava direttamente. Come se esistesse un veto non detto, una linea rossa da non attraversare.