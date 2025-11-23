Barbara D’Urso sbotta contro Lucarelli a Ballando: “Scostumata, i tuoi non sono giudizi ma attacchi verbali”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D'Urso perde la pazienza a Ballando con le Stelle e nel momento di confronto con Selvaggia Lucarelli risponde a tono alle sue critiche: "Sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social? Mi fai ridere, non fai la giudice". La reazione della giornalista.

L'esibizione con Pasquale La Rocca e il commento dei giudici

Dopo un'esibizione che non aveva convinto i giudici nel corso della scorsa puntata, questa volta D'Urso e Pasquale La Rocca sono risultati più sereni e armoniosi. Ivan Zazzaroni ha fatto notare al ballerino di essere riuscito a non oscurare la conduttrice: "Hai esaltato anche Barbara, sei stato eccezionale come sei di solito, ma hai fatto una cosa bella e pulita", le parole. Un giudizio condiviso anche da Fabio Canino e Carolyn Smith: "Questa è una delle migliori coreografie che avete fatto, sembra semplice ma l'avete eseguita con eccellenza", ha commentato la giurata.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Come spesso accade quando si tratta di Barbara D'Urso, però, i torni si sono accesi quando è arrivato il turno di esprimere un giudizio per Selvaggia Lucarelli: "Sembra che stiamo parlando solo di Pasquale, Barbara è sparita. Sei tu la colonna portante di questa coppia, perché ti nascondi dietro il tuo abllerino?", le ha domandato. Per poi chiederle perché non si senta valorizzata o capita dai giudici. A sostegno della sua tesi, la giornalista ha riportato un'informazione: D'Urso avrebbe condiviso una story – qualche giorno fa – in cui riprendeva le parole di un giornalista, secondo cui lei e il suo maestro starebbero subendo una "lenta e logorante demolizione psicologica a Ballando", e che questo per loro sarebbe "un purgatorio televisivo".

La concorrente ha cercato di spiegare il suo punto di vista, ma poi ha perso la pazienza: "Voglio sapere, sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social?", ha chiesto a Lucarelli. E ancora: "Mi fai ridere, non fai la giudice, i giudici dovrebbero evitare di attaccare violentemente e verbalmente, se interrompi sei scostumata". A ristabilire l'equilibrio ci ha poi pensato Milly Carlucci, che ha chiesto ai giudici di andare avanti ed esprimere i loro voti.