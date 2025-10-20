Guillermo Mariotto attacca Barbara D’Urso: “A Ballando recita. È più un’attrice che una conduttrice”

Guillermo Mariotto ha attaccato Barbara D’Urso. Il giudice di Ballando con le Stelle non ha risparmiato critiche nei confronti della concorrente e delle sue performance in pista: “È una grande attrice, la sto rivalutando più così che come conduttrice”.

Guillermo Mariotto contro Barbara D'Urso. Il giudice di Ballando con le Stelle ha attaccato la concorrente e il suo modo di comportarsi nel programma, convinto che sia tutta una recita. La diretta interessata al momento non ha risposto, ma nelle scorse settimane, nel programma condotto da Milly Carlucci, ha più volte perso la pazienza dopo i giudizi di Selvaggia Lucarelli.

Cosa pensa Guillermo Mariotto di Barbara D'Urso a Ballando

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 20 ottobre, Guillermo Mariotto si è lasciato andare ad alcune critiche nei confronti di Barbara D'Urso, concorrente di Ballando con le Stelle. È stata lei a vincere l'ultima puntata, in onda il 18 ottobre, in cui nessuna coppia è stata eliminata. Il giudice non ha risparmiato commenti negativi credendo che non sia sincera: "Non ci siamo. È tutto recitato, una grande recita". E ha aggiunto: "La sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. La recita di ‘Santa Barbara', io cono così perfetta". "Magari è così davvero", ha provato a spiegare Caterina Balivo. "Per carità", ha concluso Mariotto.

Guillermo Mariotto critico con i concorrenti di Ballando

Guillermo Mariotto è sempre stato piuttosto critico e sincero nei confronti dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Il giudice fa parte del cast in maniera fissa dal 2016 e in ogni edizione ha sempre individuato un ‘ballerino preferito ‘ e uno invece che ‘prende di mira' più spesso. Quest'anno, fin dall'inizio, ha espresso la sua approvazione nei confronti Francesca Fialdini, apprezzando di lei il modo di danzare a anche l'educazione, Non ha risparmiato invece critiche a Barbara D'Urso ma anche a Nancy Brilli, tanto che quest'ultima l'ha definito un "bullo" e uno "scorbutico", proprio come Selvaggia Lucarelli. Anche la giornalista, infatti, è spesso artefice di giudizi pungenti, soprattutto nei confronti di D'Urso. Proprio nell'ultima puntata, la concorrente ha perso la pazienza contro di lei, spiegando: "Sono stata ferma due anni ingiustamente, non puoi sapere cosa ho passato".