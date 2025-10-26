Mara Venier difende Barbara D’Urso dopo Ballando: “Non deve cadere nelle trappole. Giudicatela solo per il ballo”

Nella puntata del 26 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha parlato di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, dove è sempre più ‘presa di mira dai giudici, in particolare sa Selvaggia Lucarelli: “Mi dispiace vedere che non si diverte. Non deve cadere nelle trappole, bisogna giudicarla solo per il ballo”.

Barbara D'urso sembra presa sempre più di mira dalla giuria di Ballando con le Stelle. Settimana dopo settimana, la concorrente sta ricevendo dure critiche da parte dei giurati, in particolare da Selvaggia Lucarelli. Tra l'accusa di essere "eccessiva" e di portare "trash", l'ex conduttrice Mediaset si è detta confusa riguardo al suo percorso come ballerina: "Non riesco a capire cosa vogliono da me".

Le parole di Mara Venier per D'Urso: "Non cadere nelle trappole"

Nella puntata di Domenica In del 26 ottobre, nello spazio dedicato allo show di Rai1, Mara Venier ha voluto parlare di Barbara D'Urso. La conduttrice ha preso le sue difese ed è dispiaciuta del fatto che non si stia divertendo come avrebbe voluto. Così, rivolgendosi direttamente a lei (convinta che stia seguendo il programma) ha detto: "L'unica cosa che mi dispiace, Barbara, è che non ti vedo felice. Avrei voluto vederti ballare, divertirti. Sei la più brava, non cadere nelle trappole".

Venier è convinta che spesso i giudizi su D'Urso non siano solo per come balla, ma anche e sopratutto per il suo passato: "Non bisogna cadere nelle provocazioni. Le hanno detto che era tutto eccessivo, addirittura i festivi. Bisogna dare un giudizio al ballo".

"L'accanimento" verso Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Il fatto che Barbara D'Urso sia attaccata da più fronti a Ballando con le Stelle non è passato inosservato anche al pubblico e a chi il programma lo commenta e lo segue. "C‘è un accanimento verso di lei, se si arriva persino a giudicare come batte le ciglia. Riassumere la sua vita professionale con la parole ‘trash' è davvero ingeneroso. Ha fatto tante cose, tra cui interviste a politici", ha detto Vladimir Luxuria difendendola. E anche Rossella Erra è della stessa opinione: "È una grande professionista, l'avete giudicata anche per quello che ha fatto nella sua vita. Le parole fanno più male dei voti".