Guillermo Mariotto risponde alla polemica di FdI su Marcella Bella: “Vogliono solo salire sul carro di Ballando”

Il giurato di Ballando con le Stelle liquida la polemica politica sulle sue battute alla cantante: “Quante stupidaggini, quante fake news”. Sabato sera il confronto in diretta.
A cura di Gennaro Marco Duello
La polemica politica su Marcella Bella a Ballando con le Stelle non accenna a placarsi. Dopo l'interrogazione parlamentare della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che ha accusato Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto di "frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale" nei confronti della cantante 73enne, arriva la replica di uno dei diretti interessati, Guillermo Mariotto.

Le parole di Guillermo Mariotto sul caso Marcella Bella

Raggiunto da Fanpage.it, il giudice contesta la narrazione politica che è stata fatta dalla senatrice del partito di governo: "Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli", taglia corto lo stilista e giurato del programma di Milly Carlucci. "È sempre stato così", aggiunge, liquidando l'intera questione come l'ennesimo tentativo di cavalcare la popolarità dello show del sabato sera di Rai1.

"Da qui a sabato quante stupidaggini si sentiranno"

Mariotto, contattato da Fanpage.it in Arabia Saudita, non ci sta e, alla domanda se sabato sera farà qualcosa per chiarire o rispondere alle accuse, risponde senza mezzi termini: "Ah, per carità. Da qui a sabato, sai quante cose passano, quante stupidaggini si sentiranno, quante fake news". Una posizione netta, che respinge al mittente tanto le accuse di sessismo quanto l'interrogazione parlamentare. Per Mariotto, l'intera vicenda rientra nel solito copione: chiunque voglia visibilità cerca di "agganciarsi al carro di Ballando".

La polemica che infiamma la politica

Tutto è partito dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, quando Marcella Bella ha fatto il suo debutto in pista con il ballerino Chiquito. Standing ovation del pubblico, complimenti di Carolyn Smith nonostante alcuni errori tecnici, ma anche il commento tagliente di Selvaggia Lucarelli: "Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così". A quel punto Mariotto aveva ironizzato pesantemente: "Ci hai fatto vedere il duodeno" e "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando". Queste battute hanno scatenato la reazione della senatrice Campione, commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, che in una nota ufficiale ha parlato di commenti che "non dovrebbero mai diventare dileggio" e ha invitato i due giurati a scusarsi.

La polemica è stata alimentata da quotidiani vicini al governo e Marcella Bella stessa, ospite a La Vita in Diretta da Alberto Matano, si è sfogata: "Non ero pronta alle volgarità. Ho trovato qualche commento che mi è dispiaciuto, e anche molto. Sono dispiaciuta perché hanno toccato le donne, la donna in generale, non solo me". Resta da vedere cosa accadrà sabato sera, quando Marcella Bella tornerà in pista e il confronto con la giuria sarà inevitabile. Ballando con le stelle, dopo la prima puntata, ha già pronta la sua prima polemica.

