Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”

A Ballando con le stelle, Marcella Bella è tra i protagonisti più interessanti della puntata del 18 ottobre grazie a una personalità frizzante e senza filtri. La cantante, che ha già affrontato più volte i giudizi talvolta severi della giuria, ha affidato alle telecamere del programma uno sfogo per manifestare il proprio fastidio. Ritiene infatti che la giuria la attacchi principalmente nella speranza di provocare uno scontro: “Qui sono l’unica che ha un temperamento, sperano che offendendomi li mandi a quel paese. A volte metto una maschera per non mostrare il dispiacere che mi danno”.

Anche nella puntata di questa sera, dopo l’esibizione con il maestro di ballo Chiquito, diventato padre qualche giorno fa, Marcella si è trovata ad affrontare una serie di critiche più o meno velate. Giudizi cui la cantante ha replicato con la consueta determinazione, confermandosi una delle personalità più forti e interessanti di questa edizione.

Lo scontro con Barbara d’Urso: Marcella Bella l’ha criticata

Dopo la sua esibizione con Chiquito sulle note di un paso doble, Bella si è sottoposta al giudizio dei giurati. Tra loro Fabio Canino, che – avendo percepito un certo malumore dietro le quinte – le ha chiesto se ci fosse una frizione con Barbara d’Urso. “Chiedi a lei”, ha replicato la cantante, salvo poi tentare di smorzare la tensione spiegando che, in realtà, sarebbero amiche. Tuttavia, le telecamere del programma avevano già colto Marcella mentre criticava l’ex conduttrice Mediaset e l’attenzione che il programma e la giuria le riservano.

Che cosa aveva detto Marcella Bella di Barbara d’Urso dietro le quinte di Ballando con le stelle

Nel corso delle precedenti puntate, Marcella si era detta infastidita dai voti assegnati dai giurati alla compagna di ballo di Pasquale La Rocca, ritenendola non troppo diversa dagli altri concorrenti nonostante la grande attenzione ricevuta. Secondo Marcella, ad avvantaggiare Barbara sarebbe la sua storia professionale più che le doti dimostrate sul palco. Un giudizio che i giurati speravano ripetesse in diretta, ma che in questa occasione la cantante ha preferito minimizzare.