Marcella Bella critica Barbara D’Urso: “Quando ballava si vedevano le mutande bianche, poi la smutandata sarei io”

Marcella Bella è apparsa insofferente nell'ultima puntata di Ballando segreto. La concorrente di Ballando con le stelle ritiene che la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli non sia equa. Nella sala delle stelle ha protestato: "Sono stufa". La cantante, poi, ha lanciato frecciatine a Barbara D'Urso, che ha vinto la scorsa puntata dopo un'esibizione strepitosa con Pasquale La Rocca.

Mentre Marcella Bella si lamentava, alle sua spalle è arrivata Barbara D'Urso, che l'ha abbracciata. La concorrente ha proseguito nel suo sfogo: "Sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che non fa niente". Peccato che a prendere voti così alti nell'ultima puntata, sia stata proprio Barbara D'Urso. Le due donne si sono guardate, poi la cantante si è precipitata a giustificarsi: "I tuoi erano meritatissimi, ma ormai mi hanno preso di mira. Io gli ho chiesto di prendere di mira un po' te ma non mi ascoltano (ride, ndr). Mi hanno pure dato dell'ubriacona".

Più tardi, Francesca Fialdini si è avvicinata a Marcella Bella per sincerarsi che fosse passato il momento di malumore. Ma la cantante era ancora delusa: "È andata malissimo, mi hanno detto che sembravo ubriaca". Quindi ha spiegato di stare perdendo "entusiasmo" in queste esperienza. Francesca Fialdini le ha consigliato di non lasciarsi rovinare il percorso. Ma la concorrente ha ribadito di vedere un comportamento – da parte della giuria – non equo. E ha fatto il paragone con la coreografia audace di Barbara D'Urso, che tuttavia è stata premiata ma non criticata:

Mi danno dell'ubriaca, della smutandata. Anche Barbara ha fatto quelle cose che ho fatto anch'io. Si vedevano le mutande bianche, ma non le hanno detto tutte queste cattiverie.

Francesca Fialdini le ha dato ragione: "Infatti, pensavo che glielo facessero notare". La cantante ha concluso con amarezza: "Non abbiamo la gratificazione che ci meritiamo. Questi due scemi stanno sempre a prendermi in giro", un insulto rivolto probabilmente sempre alla giuria. Stasera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Non è detto che la giuria non decida di chiedere a Marcella Bella spiegazioni sulle sue dichiarazioni.