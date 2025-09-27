Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bella fa il suo debutto a Ballando con le Stelle e l'effetto è un tripudio. La cantante, 73 anni, è scesa in pista per la prima esibizione di questa ventesima edizione dello show del sabato sera di Rai1, spinta da Chiquito, con cui ha presentato una salsa che ha sorpreso pubblico e giudici.

Il parere della giuria

Terminata l'esibizione, la reazione del pubblico è stata quella di un applaudo scrosciante che Milly Carlucci ha definito senza se e senza ma una standing ovation. Carolyn Smith si è complimentata immediatamente con Marcella Bella, sottolineando solo alcuni errori tecnici ma ammettendo di essere rimasta sbalordita. A contestare la standing ovation, si fa per dire, Selvaggia Lucarelli, che nel fare un complimento a Marcella Bella: "Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così".

Guillermo Mariotto: "Ci hai fatto vedere il duodeno"

Marcella Bella sorride alle parole di Lucarelli e si dice felice di come sia andata. Lucarelli ha proseguito ironizzando sulla mise succinta di Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando".

Guillermo Mariotto si muove sulle stesse frequenze e sottolinea i meriti di Chiquito, l'insegnante di Marcella Bella: "Fanno sempre così quando trovano il dominicano. È l'effetto Chiquito. Succede spesso, in vacanza. Però effettivamente il coraggio che ti ha trasmesso è tanto. Se questa è la prima puntata, in cui tu ci fai vedere il duodeno… Attenta dove vai a parare perché lui ti porta per strade che non hai mai visto".

"Con la voce mi sento più sicura, ma non ho mai ballato, è stato istinto", ha proseguito Bella. Fabio Canino ha aggiunto, complimentandosi con lei: "Mi hai riportato indietro di tanti anni, quando facevo l'animatore e arrivavano le signore arrapatissime, che ballavano con i ragazzi latinoamericani". Ironicamente, Bella ha precisato: "Io impazzisco sempre e solo per un uomo, da 40 anni".