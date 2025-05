Chi è Chiquito, il ballerino dominicano a Sognando Ballando con le stelle

video suggerito

Chiquito, nome d'arte di Yovanny Moreta Felis, aspira a diventare un maestro di danza della prossima edizione di Ballando con le stelle. Gareggia a Sognando…Ballando con le stelle con Anastasia Kuzmina: classe 1981, ha 43 anni, ed è un ballerino specializzato in balli caraibici. Originario di Santo Domingo, si è trasferito in Italia all'età di 9 anni.

Chi è Chiquito, ballerino dominicano a Sognando Ballando con le stelle

Yovanny Moreta Felis conosciuto come Chiquito ha 43 anni ed è originario di Santo Domingo. Ha iniziato a studiare danza a 5 anni e nel 1991 già era un professionista della sua disciplina. Sulla sua biografia Wikipedia si legge che nel 1994 ha studiato a New York prima di trasferirsi in Italia e specializzarsi in salsa cubana, bachata e merengue. Nel corso della sua carriera si è esibito per cantanti di fama mondiale tra cui Aventura, Victor Manuelle e Kinito Mendez. Ha ballato anche in tv, a Zelig nel 2007, e fu selezionato come coreografo e ballerino nella produzione anglo americana Vertigo BBC del film Street Dance 2.

Partecipa a Sognando Ballando con le stelle gareggiando con Anastasia Kuzmina, ma già prese parte allo show di Milly Carlucci, nel 2016: presenziò sul palco con alcuni balli. Ha vinto numerosi titoli tra cui 5 campionati nazionali di danza e due Award come miglior ballerino. Chiquito è stato inoltre protagonista di The Latin Dream, film diretto da Louis Medina, uscito nelle sale nel 2017, nel quale ha recitato con Fernando Sosa e Tatiana Bonaguro.

La vita privata di Chiquito

Non circolano informazioni sulla vita privata del ballerino Chiquito. Nel video di presentazione registrato per il programma di Milly Carlucci raccontò il suo legame con la madre, alla quale è molto legato. "Per me la mamma è tutto, dedico la vittoria a mia mamma. Cerco di renderla più felice possibile", disse.