Il cast di Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le 10 coppie in gara nel programma

Venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai1, inizia Sognando Ballando con le Stelle. Si tratta di uno spin off di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci e pensato per festeggiare i 20 anni del programma. Nel cast 10 professionisti delle scorse edizioni in coppia con ballerini che si contenderanno il titolo per la prossima edizione. La giuria sarà la stessa: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Ecco quali sono le coppie che si sfideranno in quattro prime serate.

Le 10 coppie di Sognando Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, ospite de La Volta Buona nella puntata del 5 maggio, ha svelato le 10 coppie protagoniste di Sognando Ballando con le Stelle, edizione speciale del programma per festeggiare i suoi 20 anni. La prima delle 4 puntate andrà in onda venerdì 9 maggio in prima serata su Rai1. Nel cast 10 ballerini affiancati da 10 professionisti, che si contenderanno il titolo di maestro per la prossima edizione. Di seguito i nomi delle coppie nel cast:

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli,

Hugo Nordström e Giada Lini,

Mario Cecinati e Veera Kinnunen,

Chiquito e Anastasia Kuzmina,

Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli,

Eleonora Riccardi e Luca Favilla,

Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia,

Aly Z e Moreno Porcu,

Valentina Fiori e Nikita Perotti,

Janiya Mami e Pasquale La Rocca