Chi è Mario Cecinati, concorrente di Sognando Ballando Con Le Stelle e campione del mondo di latino Mario Cecinati è un concorrente di Sognando Ballando con le stelle, in coppia con Veera Kinnunen. Originario della Sicilia, è stato campione del mondo di danza latino americana e vicecampione del mondo WDSF PD 10 Danze con la moglie, Sara Messina Denaro.

A cura di Gaia Martino

Mario Cecinati è il ballerino, concorrente di Sognando Ballando con le stelle, che gareggia con Veera Kinnunen. Siciliano, è campione del mondo di danze latino americane, è vice campione del mondo WDSF PD 10 Danze. È sposato con Sara Messina Denaro, con la quale balla e ha fondato una scuola di danza: hanno un figlio di nome Domenico.

Chi è Mario Cecinati, in gara a Sognando Ballando Con Le Stelle

Di Castelvetrano, in Sicilia, Mario Cecinati è campione del mondo di danza latino americana e vicecampione del mondo WDSF PD 10 Danze, titolo vinto con la moglie Sara Messina Denaro. Iniziò a ballare a 7 anni con la cugina e dopo aver vinto diversi titoli, è arrivato su podi nazionali e internazionali. In un'intervista per Federdanza raccontò: "Ho iniziato come tutti i ragazzi a praticare calcio, avevo 7 anni. Per caso un giorno ero con mia zia che accompagnava mia cugina di 4 anni a lezione di ballo, quel giorno le mancava il ballerino così mi chiese di sostituirlo e da lì ho iniziato. Prima a fasi alterne poi è diventato il mio sport. Ho fatto coppia fissa con mia cugina per 18 anni, poi è arrivata Sara con la quale sono legato anche nella vita". Ha una scuola di danza, fondata con la moglie, a Castelvetrano. Su Instagram vanta oltre 19mila followers.

Mario Cecinati è sposato con Sara Messina Denaro e ha un figlio

Mario Cecinati due anni fa ha sposato Sara Messina Denaro, conosciuta circa 12 anni fa su una pista da ballo. Insieme a lei fa coppia anche nel mondo della danza. Sono genitori di un bimbo, di nome Domenico, nato nel 2023. Parteciparono insieme a un mondiale mentre lei era incinta: "Lui è stato il regalo più grande che la vita potesse donarmi", ha dichiarato lui ai microfoni del programma di Milly Carlucci nel quale spera di conquistare il posto tra i maestri professionisti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Mario Cecinati con Sara Messina Denaro e il figlio