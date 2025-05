video suggerito

Chi è Hugo Nordstrom, campione di ballo svedese nel cast di Sognando Ballando con le stelle Hugo Nordstrom è uno dei concorrenti di Sognando Ballando Con le Stelle. Gareggia con Giada Lini con l’obiettivo di vincere un posto tra i maestri di ballo dello show. Svedese, è stato campione di latino sia in Svezia che in Italia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hugo Nordstrom è uno degli aspiranti maestri di danza che gareggia con Giada Lini a Sognando…Ballando con le stelle, il programma che celebra 20 anni dello show con Milly Carlucci, volto a proclamare il maestro di ballo che entrerà nel cast della prossima edizione della trasmissione. Originario della Svezia, è stato campione svedese nella sua disciplina per molti anni prima di conquistare il titolo anche in Italia.

Chi è Hugo Nordstrom, ballerino svedese

Nato in Svezia, Hugo Nordstrom è un ballerino che ha conquistato diverse volte il titolo di campione svedese nella sua disciplina. Dopo essersi trasferito in Italia, ha raggiunto lo stesso traguardo diventando campione italiano. Si è classificato, inoltre, nella top 48 degli UK Open.

Su Instagram – il cui nome è huhonordstrom – è seguito da poco più di 700 followers: il primo post pubblicato sul profilo, prima che venisse scelto come aspirante maestro di ballo di Ballando con le stelle, risale allo scorso febbraio. Il ballerino ha creato l'account Instagram in vista della sua partecipazione al programma di Rai 1.

Leggi anche Chi è Chiquito, il ballerino dominicano a Sognando Ballando con le stelle

A Sognando Ballando con le stelle gareggia con Giada Lini

Hugo Nordstrom ha vinto ai casting per partecipare a Sognando…Ballando con le stelle, su Rai 1 da venerdì 9 maggio 2025, e gareggia contro gli altri concorrenti sul palco di Milly Carlucci con un obiettivo: quello di conquistare un posto nel cast di maestri di ballo nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Il ballerino di danza latina sfiderà i suoi avversari con Giada Lini, professionista dello show dal 2021. Insieme hanno registrato un video, pubblicato sui loro profili Instagram, nel quale chiedono ai loro seguaci e al pubblico di Rai 1 di fare il tifo per loro. La ballerina ha scritto nel post: "Quando entro in camerino e trovo Hugo con 30 cellulari in mano che cerca di votarsi da solo. (Spoiler: si è aperto Instagram solo per questo programma!)".