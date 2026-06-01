Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi, dopo dieci anni lascia Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ha accettato la conduzione dell’Isola dei Famosi 2026. L’opinionista lascia la giuria di Ballando con le stelle dopo dieci anni. Le registrazioni del reality inizieranno a giugno, mentre in Rai si ragiona sul da farsi.

Ora la notizia sembra essere ufficiale: Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi 2026. Ad anticipare la chiusura delle trattative con Mediaset è il settimanale Chi, che aveva già parlato della possibilità che l'opinionista avesse soffiato la poltrona a Belen Rodriguez. Dopo dieci anni, quindi, non siederà più nella giuria di Ballando con le stelle.

Confermata la conduzione, Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle

Dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip in cui è stata chiamata a commentare le gesta dei concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia, ora Selvaggia Lucarelli si prepara a condurre l'Isola dei Famosi, misurandosi con un impegno ben diverso rispetto a quelli in cui era stata coinvolta in televisione finora. È sulle pagine del settimanale Chi, che viene confermata la notizia della conduzione, che inizialmente si vociferava potesse arrivare a Belen Rodriguez. Il reality sarà registrato a giugno nelle Filippine, ma arriverà su Canale 5 in autunno, ragion per cui Lucarelli ha dovuto fare a meno della sua poltrona nella giuria di Ballando con le stelle. Dopo dieci anni, quindi, la trasmissione di Milly Carlucci dovrà fare a meno di un pilastro, una figura che è stata capace di movimentare le varie edizioni con commenti e provocazioni frutto di un'osservazione attenta dei ballerini. Sembrerebbe che al momento in Rai non si stia pensando a una sostituzione, bensì a un cambiamento nell'assetto della giuria, che vedrà comunque Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2026

Nel frattempo la partenza dei naufraghi si avvicina ed emergono i primi nomi di coloro che affronteranno questa edizione dell'Isola dei Famosi. Uno dei primi personaggi ad essere chiamato è stato Francesco Chiofalo, che ha avuto un boom televisivo dopo l'intervista a Belve. Secondo il settimanale Chi, a fargli compagnia ci saranno Pierpaolo Pretelli che è stato inviato dell'Isola lo scorso anno, ma anche Zeudi Di Palma, già ex concorrente del Grande Fratello e con un altissimo seguito sui social infine, Daniele Iaià che ha vinto Too Hot To Handle.