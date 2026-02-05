Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in onda

Fervono i preparativi per L’isola dei famosi 2026. Fanpage.it ha appreso che i primi papabili naufraghi sono stati convocati a Milano per il consueto provino. Si ipotizza già una data di messa in onda, ma al momento la situazione è in divenire.

L'isola dei famosi 2026 si farà? Vediamo qual è lo scenario attuale. Fanpage.it ha appreso che i casting sono attualmente in corso. A Milano, infatti, si stanno tenendo i primi colloqui con i personaggi che potrebbero diventare i naufraghi della nuova edizione del reality. Al momento, dunque, il cast non è ancora stato definito. Nonostante il reality stia scaldando i motori, è ancora presto per dire con certezza che la nuova edizione si farà. Tuttavia, se dovesse filare tutto liscio, si ipotizza già quando potrebbe andare in onda. Ma andiamo con ordine.

L'idea di fare L'isola dei famosi 2026 non è stata accantonata. In queste settimane si sta cercando di definire il cast. Pier Silvio Berlusconi, nei mesi scorsi, aveva dichiarato: "Per una serie di motivi – ritardi nella decisione del Grande Fratello e la formula da rinnovare – a oggi non è previsto il ritorno in primavera dell'Isola dei famosi". Tuttavia, aveva aggiunto che il programma sarebbe tornato su Canale5 "il prossimo autunno o, nel caso di spostamento in avanti del Gf, nella primavera successiva". Queste dichiarazioni risalgono a dicembre. Secondo quanto apprendiamo da alcune fonti, al momento l'idea degli addetti ai lavori sarebbe quella di andare in onda nel periodo tra maggio e luglio 2026. Ma si tratta di un progetto in divenire in cui le cose possono cambiare da un minuto all'altro. È una fase in cui tutte le possibilità sono sul tavolo.

Ma c'è un dettaglio non da poco. Mediaset ha annunciato che la nuova edizione del Grande Fratello durerà solo sei settimane. Il reality sarà condotto da Ilary Blasi e avrà inizio a metà marzo. In effetti, la durata ridotta sembra compatibile con una partenza a maggio dell'Isola dei famosi, come ci hanno riferito. Non resta che attendere gli aggiornamenti che di sicuro ci saranno nelle prossime settimane.