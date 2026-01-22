Grande Fratello Vip 2026, Mediaset blocca l’edizione: decisivo lo scontro legale Corona-Signorini

Grande Fratello Vip 2026, Mediaset blocca l’edizione dopo lo scontro legale tra Corona e Signorini. Anche l’Isola è a rischio. Lo anticipano Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Stefania Rocco nella prima puntata di Non è la Tv, il nuovo format live Youtube di Fanpage.it.

Il Grande Fratello Vip 2026 non si farà. Non è la Tv, il format live YouTube di Fanpage.it, ha anticipato la notizia che nelle prossime ore verrà confermata: Mediaset avrebbe deciso di rinunciare per adesso all'edizione del reality che avrebbe dovuto prendere il via a marzo.

Le battaglie legali hanno affossato il programma

A determinare lo stop è lo scontro legale entrato nel vivo tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, con Mediaset ormai coinvolta direttamente nelle battaglie in tribunale. Alfonso Signorini, inoltre, ha querelato Google per non aver rimosso i video di Falsissimo in cui Corona lo accusava di aver creato un "sistema" corruttivo all'interno del Grande Fratello. Parallelamente, Corona è finito in tribunale per il blocco richiesto da Signorini sui contenuti diffusi attraverso il suo format. Il suo avvocato ha dichiarato a Fanpage.it: "No alla censura, non siamo in Russia".

Mediaset sceglie di chiudere la partita

Di fronte a questo scenario, con contenziosi legali destinati a protrarsi per mesi e con la credibilità del format compromessa dalle accuse di Corona, Mediaset avrebbe deciso di far fronte a questa situazione complesso chiudendo la partita. Non un cancellazione vera e propria ma nemmeno un semplice rinvio. Di fatto, l'edizione 2026 potrebbe non esserci. Anche l'Isola dei Famosi, che già era in forte rischio, andrebbe incontro allo stesso destino.

La trattativa con Ilary Blasi per la conduzione, come anticipato da Fanpage.it, si è quindi interrotta. Così come le trattative per gli opinionisti e il casting dei concorrenti. Mediaset avrebbe preferito azzerare tutto piuttosto che lanciare un'edizione del Grande Fratello sotto la pressione di battaglie legali e con l'ombra delle accuse di Corona sempre presente. Una scelta che chiude, almeno per quest'anno, uno dei reality più longevi della televisione italiana.