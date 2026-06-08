Nuovo no di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle: “Per la tv valuta solo una serie su Netflix”

Milly Carlucci sarebbe tornata nuovamente alla carica per provare a convincere Chiara Ferragni ad approdare a Ballando con le stelle nel ruolo di concorrente. Ma l’influencer avrebbe rifiutato nuovamente l’invito. L’unica possibilità di portarla in tv sarebbe una serie su Netflix.

Chiara Ferragni non sarà a Ballando con le stelle. L’influencer, reduce dal periodo più difficile della sua vita, avrebbe rifiutato nuovamente l’invito di Milly Carlucci, che avrebbe tentato per l’ennesima volta di portarla sulla pista del talent show del sabato sera di Rai1. L’influencer, secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Chi, avrebbe ringraziato la generalessa Rai per l’invito ricevuto, ma risposto con un deciso rifiuto.

Continuano a essere tantissimi gli inviti rivolti a Chiara affinché cominci a considerare anche la tv, ma l’invito che potrebbe davvero farla tornare sul piccolo schermo sarebbe quello di tentarla con una serie su Netflix che racconti il suo punto di vista sullo scandalo Pandoro che l’ha investita, dopo il proscioglimento. Una trattativa per realizzare un contenuto di questo tipo sarebbe in corso, ma non si sarebbe ancora arrivati al sì definitivo da entrambe le parti che permetterebbe al progetto di cominciare a essere realizzato.

Chiara è già stata protagonista di una docu-fiction prodotta per il piccolo schermo. Si tratta della serie The Ferragnez, che ha avuto due stagioni prodotte da Amazon Prime. Quello però era un contenuto molto diverso da quello che Chiara si appresterebbe a girare adesso. In quel caso, l’influencer si era limitata a raccontare la sua vita avvolta da una patina dorata insieme all’ex marito Fedez, ai loro figli Leone e Vittoria e a tutto il circuito familiare e professionale che gravitava intorno alla coppia.

In questo caso, invece, Ferragni dovrebbe mettersi a nudo raccontando il momento che ha profondamente segnato la sua vita, riscrivendo il suo matrimonio – poi terminato con una separazione burrascosa – e la sua carriera. Oggi Chiara sta ricominciando a muoversi nel mondo in cui un tempo dominava incontrastata. I suoi follower restano ancora tantissimi, ma la macchia che questa storia ha lasciato sulla sua immagine, fino a quel momento immacolata, non è stata ancora completamente cancellata.