Francesca Pascale a Ballando con le stelle: “C’è stata una telefonata, ma non sarò una concorrente”
In vista della prossima stagione televisiva, tra i programmi più chiacchierati c'è Ballando con le stelle, di cui si parla già da settimane non solo in relazione al cast, ma anche per i possibili cambiamenti previsti in giuria. Tra i nomi che erano si erano fatti più insistenti, c'era anche quello di Francesca Pascale che, però, ha smentito questa indiscrezione sulle pagine del settimanale Chi.
Francesca Pascale spiega perché non sarà concorrente a Ballando con le stelle
In esclusiva, l'ex parlamentare ha dichiarato alla rivista che non prenderà parte alla prossima edizione dello show danzante di Rai1. Il suo nome è quello tra i più chiacchierati, praticamente ogni anno, probabilmente perché l'ex compagna di Silvio Berlusconi, nonché ex moglie di Paola Turci, è un personaggio che farebbe parlare di sé e che, di fatto, non si è mai mostrata in una veste così dedita allo show. Per chi avrebbe voluto vederla indossare le scarpette da ballo, però, non c'è nulla da fare. Pascale ha spiegato i motivi per cui ha gentilmente declinato l'invito che, in realtà, ci sarebbe anche stato:
Non c'è stata una richiesta formale ma solo una telefonata. Ho ribadito che non posso, non perché non mi piace il programma, anzi è uno show che apprezzo, ma non sono proprio capace a ballare. Non parteciperò, prevale l'imbarazzo. Vi evito questa tragedia in pista (ride, ndr)
Il no anche alla politica
Non solo sul fronte dello spettacolo, ma anche su quello della politica, Francesca Pascale ha le idee ben chiare e sa a chi accordare la sua presenza e a chi no. In una recente intervista con Monica Setta a Storie al Bivio, infatti, ha parlato della sua ferrea decisione di non scendere in politica, nonostante le sia stato proposto in svariate occasioni:
Me lo ha chiesto il centrodestra e anche Matteo Renzi, che io trovo geniale con la scelta di Silvia Salis, ma ho detto e dirò sempre no. Preferisco battermi con le mie associazioni per i diritti civili. Non bastano i finanziamenti al Gay Pride, il tema va affrontato da tutti i partiti perché riguarda la libertà di ognuno.