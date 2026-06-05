Nancy Brilli: “Ivano Fossati è stata la grande passione della mia vita. Mi fece un torto imperdonabile”

Fanpage.it anticipa che Nancy Brilli racconta a Monica Setta la storia d’amore con Ivano Fossati, il torto che non ha perdonato e il rifiuto di Paolo Virzì. Tutte le rivelazioni a Storie al bivio di sera su Rai 2, martedì 9 giugno.

Nancy Brilli si racconta a cuore aperto a Monica Setta nel programma in onda martedì su Rai 2. Fanpage.it anticipa quelli che saranno i temi dell'intervista: dall'amore intenso con il cantautore genovese Ivano Fossati alla ferita che non si è mai rimarginata, fino al rifiuto di Paolo Virzì e alle dinamiche di Ballando con le stelle.

La storia con Ivano Fossati

La storia d'amore con Ivano Fossati è una storia che Nancy Brilli è in grado di raccontare con precisione chirurgica. "Ivano Fossati è stata l'unica, grande passione della mia vita", ha detto l'attrice a Monica Setta nel corso della prima puntata di Storie al bivio di sera, il programma di Rai 2 in onda martedì prossimo alle 21.30. "Finché la storia è durata siamo stati sempre vicini, poi iniziammo a farci del male e un giorno a Firenze, in un bar, scrivemmo sulla carta che ci lasciavamo. Non ci siamo più rivisti".

L'amore tra i due, racconta Brilli, aveva una fisicità e un'esclusività che lasciavano poco spazio al resto del mondo. "Ci siamo amati in modo intenso. Eravamo in un albergo a Lerici una volta e ci arrivò in camera una magnum di champagne da parte dello staff di direzione, perché erano tre giorni che eravamo chiusi dentro a fare l'amore".

Ma è il momento più buio a restare impresso. Quando le fu diagnosticato un cancro e venne operata, Fossati non salì mai nella sua stanza di clinica. "Mi fece un torto che non sono riuscita a perdonare. Quando mi diagnosticarono un cancro e fui operata non venne mai in clinica. Seppi poi che aveva dormito in macchina nel parcheggio, ma su da me non era mai salito".

Paolo Virzì e il ruolo dato a Sabrina Ferilli: "Rimasi offesa per anni"

Non solo amori. Nancy Brilli ha anche un conto aperto con Paolo Virzì, o almeno lo aveva. Il regista le disse esplicitamente che non l'avrebbe scelta per un film perché "faceva troppa televisione", preferendole l'amica Sabrina Ferilli. "Sono rimasta offesa per anni", ha ammesso Brilli. La ferita si è richiusa solo di recente, quando ha letto un'intervista in cui lo stesso Virzì confessava di essersi preso una sbandata per Ferilli all'epoca. Una rivelazione che, a distanza di tempo, ha trasformato il rifiuto professionale in qualcosa di più comprensibile; e forse persino ironico.

Ballando con le stelle: "Cercavano di farmi passare per antipatica"

C'è spazio, nel racconto di Brilli, anche per Ballando con le stelle. L'esperienza nel programma di Milly Carlucci non è stata esattamente quella che si aspettava, almeno sul piano della narrazione televisiva che le è stata cucita addosso: "A Ballando hanno cercato di farmi passare per antipatica, ma non ci sono riusciti. Non era solo una gara di ballo, era anche altro e io l'ho capito dopo". Una consapevolezza arrivata in ritardo, come spesso accade con i meccanismi dei reality e dei talent: mentre sei dentro, è difficile vedere la costruzione. La percepisci solo quando esci. L'intervista completa in onda martedì 9 giugno, in prima serata, su Rai2.