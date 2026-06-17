Monica Setta spiazza Valeria Marini: “Sogni l’amore? Non hai più 20 anni, potrebbe non arrivare”

Ospite della puntata di Storie al Bivio di martedì 16 giugno è stata Valeria Marini. La showgirl si è trovata a rispondere a una domanda un po’ spinosa di Monica Setta, che le ha fatto notare come col passare del tempo, l’amore potrebbe non arrivare come in gioventù.

Ospite della puntata del 16 giugno di Storie al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, è stata Valeria Marini. La showgirl si è raccontata parlando in maniera molto schietta dei suoi trascorsi, anche quelli più privati, degli amori che sono arrivati nella sua vita e che, poi, sono andati via. A questo proposito il noto volto tv ha parlato di come oggi desidererebbe incontrare qualcuno di cui innamorarsi, ma la risposta della giornalista non è stata poi così conciliante.

Il botta e risposta tra Monica Setta e Valeria Marini

Una chiacchierata a tutto tondo, quella tra Monica Setta a Valeria Marini, nella quale la showgirl italiana racconta con estrema sincerità gli amori, ma anche le sofferenze che ha affrontato nella sua vita privata, dalle quali però ha sempre cercato di rialzarsi. Sul finire della chiacchierata, la giornalista chiede alla sua ospite: "Come ti vedi tra dieci anni?" e lei: "Ma come dieci anni? Io penso tra pochi mesi, mi vedo innamorata. Te lo dico sinceramente: sogno l'amore che mi fa sentire le farfalle dappertutto". A questo punto Monica Setta, con il suo fare un po' tranchant pone una domanda a Valeria Marini, che la lascia interdetta, infatti le chiede: "E se non dovesse mai più arrivare? Può essere…sai è un’opzione. Insomma non hai più 20 anni, non abbiamo più 20 anni, potrebbe succedere". La showgirl di tutta risposta esordisce dicendo: "Non c'entra niente, l'amore arriva quando apri il tuo cuore", Setta ribatte: "Quindi, tu la pensi come Stefano Benni, "Prima o poi l'amore arriva?" dice citando il titolo di un libro del noto scrittore scomparso lo scorso agosto e Marini: "Certo, l'amore arriva sempre se noi lo vogliamo".

La nuova edizione di Storie al Bivio

Nella nuova edizione di Storie al Bivio, Monica Setta intervista un parterre decisamente più variegato, accogliendo nel suo salotto anche volti della politica che avranno modo di raccontarsi in maniera decisamente più intima di quanto sono soliti fare in altri salotti televisivi. La giornalista si è cimentata in una nuova sfida, quella della messa in onda in prima serata, con un ciclo di interviste a personaggi dello spettacolo, del costume, del giornalismo, che dovranno fare i conti con i loro ricordi e quei momenti decisivi della loro vita.