Storie al Bivio di Sera, il format di Monica Setta promosso in prima serata su Rai2

Il programma si prende la prima serata per tutta l’estate: Monica Setta, che ha lanciato il format nel daytime, andrà in onda tutti i martedì dal 9 giugno al 4 agosto.

Le storie di Monica Setta arrivano in prima serata. Da martedì 9 giugno, la giornalista e conduttrice sbarca con "Storie al bivio di sera" su Rai2. Finita la stagione di Belve, il secondo canale pubblico affida la prima serata al talk show di interviste che punta tutto sull'intimità, sulla memoria, sui crocevia esistenziali di chi ha vissuto, sbagliato e che poi spesso è rientrato in campo. Il tutto condito con lo stile riconoscibile di Monica Setta.

Non solo donne e non solo spettacolo

Il format cambia pelle rispetto alla versione diurna. Se Storie al bivio, nella sua declinazione pomeridiana, aveva costruito la sua identità attorno all'universo del mondo dello spettacolo, sia maschile che femminile, la versione serale allarga il perimetro: al centro delle interviste ci saranno uomini e donne provenienti anche dal mondo della politica, della musica, dello sport, del giornalismo e della cronaca.

Il comune denominatore non è il genere, ma la storia: ogni ospite si troverà a ripercorrere davanti alle telecamere i momenti più carichi di peso della propria vita, quei bivi in cui una scelta, giusta o sbagliata, ha cambiato tutto. La struttura delle puntate prevede interviste profonde, arricchite da immagini di archivio, contributi video e inserti musicali. Un impianto classico del racconto televisivo biografico, che Monica Setta conosce bene: il suo stile, capace di creare empatia senza scivolare nel compiacimento, che è il vero collante del programma.

Ogni appuntamento promette confessioni inedite, ricordi d'infanzia e adolescenza, e soprattutto nomi: quelli delle persone che hanno segnato, nel bene o nel male, il percorso degli ospiti. È in quei dettagli, spesso, che i personaggi pubblici smettono di essere personaggi e diventano persone.

Appuntamento doppio per l'estate

Storie al bivio di sera andrà in onda ogni martedì dal 9 giugno al 4 agosto in prime time su Rai 2. Per chi vuole anche la dose pomeridiana, resta confermato l'appuntamento del sabato, dal 6 giugno alle 15.30, con Storie al bivio Estate. Due finestre, stesso fil rouge: le vite degli altri, raccontate senza sconti.