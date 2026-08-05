È morto Mano Machinek, aveva 37 anni: l’ingegnere star dei reality austriaci vittima di un incidente sul Mottarone

È morto in un incidente automobilistico sul Lago Maggiore Manoel “Mano” Machinek, 37enne star dei reality show austriaci. Stava girando uno spot quando ha perso il controllo dell’auto a bordo della quale viaggiava.

È morto in un incidente automobilistico che risale al 30 luglio scorso Manoel "Mano" Machinek, star della televisione austriaca, ingegnere e modello. Aveva appena 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava girando uno spot quando ha perso il controllo dell'automobile a bordo della quale viaggiava, una Porsche d'epoca, per poi schiantarsi contro un albero. Machinek si trovava sul Lago Maggiore, in un tratto particolarmente tortuoso nei pressi di Gignese. L'uomo, che stava lavorando insieme a una troupe ma era solo a bordo dell’automobile, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte prima dello schianto. I soccorritori, arrivati sul posto a bordo di un elicottero, hanno impiegato ore per cercare di estrarre il corpo del giovane dall'abitacolo ma, dopo le prime manovre di rianimazione, hanno dovuto constatarne la morte: le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi.

Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire l'esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto emerso, Machinek si trovava sul Lago Maggiore per registrare uno spot per conto di una società di produzione milanese e la Porsche a bordo della quale viaggiava non era di sua proprietà. Sia l'automobile che la salma sono state sequestrate dagli inquirenti per consentire gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Con la moglie Maria Maksimovic

Sarà l'autopsia a chiarire se il modello sia stato vittima di un malore prima dello schianto. Appassionato di auto sportive, Machinek viveva nel Canton San Gallo, in Svizzera, insieme alla moglie Maria Maksimovic. Proprio insieme a lei aveva partecipato al reality Forsthaus Rampensau, che lo aveva reso famoso. La coppia si era conosciuta nel 2021 Machinek aveva partecipato all’edizione austriaca di The Bachelor. Al di là dell'attività nel mondo della moda e della televisione, l’uomo continuava a esercitare la professione di ingegnere e, di recente, risultava impiegato in un’azienda del Liechtenstein.

La casa automobilistica Porsche ha fatto sapere che lo spot che Machinek stava girando poco prima della morte non aveva alcuna relazione con l'azienda. Il sindaco di Gignese ha invece dichiarato che il Comune non era stato in alcun modo informato del fatto che quel giorno, sulla strada in cui l'uomo ha avuto l'incidente, sarebbe stato girato uno spot. Resta quindi da accertare se fossero state richieste e ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. Nel post pubblicato per ricordarlo, la compagna Maria ha dato voce all'enorme dolore per la perdita. L'unica consolazione, ha spiegato, è sapere che Machinek è morto facendo quello che amava più di ogni altra cosa: guidare.