Paolo Belli e l’incidente, la madre della vittima Alessandro Magnani: “Una vita di rispetto”. Oggi i funerali

Si tengono oggi (24 luglio) i funerali di Alessandro Magnani, il 41enne che ha perso la vita dopo l’incidente con la bici di Paolo Belli lo scorso 14 luglio. La madre Pasqualina ha rotto il silenzio sul figlio, allenatore di pallavolo e gran tifoso del Napoli: “L’onestà, la generosa disponibilità, il rispetto per tutti, hanno ispirato la sua vita”.

Si tengono oggi, 24 luglio, i funerali di Alessandro Magnani. Il 41enne, allenatore di pallavolo e impiegato in una società di servizi, ha perso la vita lo scorso 14 luglio dopo un incidente con la bici di Paolo Belli. Al momento sono attesi i risultati dell'autopsia, che stabilirà con certezza le cause della morte. La madre dell'uomo, Pasqualina, ha rotto il silenzio: "Il Signore mi ha tolto sia mio marito sia mio figlio".

I funerali e le parole della madre di Magnani

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, la famiglia di Alessandro Magnani ha scelto un pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio per il ricordo funebre, in onore delle sue grandi passioni. Il 41enne era infatti un tifoso del Napoli e un allenatore di pallavolo, soprannominato "Magnus". "L'onestà, la generosa disponibilità, il rispetto per tutti hanno ispirato la sua vita", è la frase che si legge sempre sul ricordo funebre. I funerali si tengono oggi, 24 luglio, a partire dalle ore 13.45 nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Reggio Emilia. Dopo la funzione, il corpo verrà cremato. Dopo l'incidente e in attesa dei funerali, la madre Pasqualina ha rotto il silenzio su quanto accaduto piangendo il figlio Alessandro: "Il Signore mi ha tolto sia mio marito sia mio figlio, ma devo accettare la sua volontà, è lui che tutto decide e dispone. Per fortuna che la nostra grande famiglia mi sta accanto e mi fa sentire il proprio affetto”.

La dinamica dell'incidente

Lunedì 13 luglio il cantante e conduttore Paolo stava pedalando in bici nelle campagne tra Correggio e Campagnola (Reggio Emilia) quando è avvenuto l'impatto con Alessandro Magnani. L'uomo aveva parcheggiato l'auto per alcuni istanti sul bordo della strada per consegnare una notifica riguardo l'interruzione dell'energia elettrica. Tornando verso la macchina, è avvenuto l'impatto. È stato Belli a dare l'allarme e a chiamare il 118, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, ha perso la vita dopo un giorno in terapia intensiva. Il cantante è ancora sotto shock per l'accaduto si è chiuso nel silenzio. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 41enne per stabilirne le cause del decesso e si è in attesa dei risultati. Nessuna ipotesi è esclusa: l'uomo potrebbe aver perso la vita per un trauma cranico provocato dalla caduta oppure potrebbe essere stato colpito da un malore e investito quando si trovava già a terra.