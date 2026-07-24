Paolo Belli e l’incidente, la madre della vittima Alessandro Magnani: “Una vita di rispetto”. Oggi i funerali
Si tengono oggi, 24 luglio, i funerali di Alessandro Magnani. Il 41enne, allenatore di pallavolo e impiegato in una società di servizi, ha perso la vita lo scorso 14 luglio dopo un incidente con la bici di Paolo Belli. Al momento sono attesi i risultati dell'autopsia, che stabilirà con certezza le cause della morte. La madre dell'uomo, Pasqualina, ha rotto il silenzio: "Il Signore mi ha tolto sia mio marito sia mio figlio".
I funerali e le parole della madre di Magnani
Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, la famiglia di Alessandro Magnani ha scelto un pallone da pallavolo e il logo del Napoli Calcio per il ricordo funebre, in onore delle sue grandi passioni. Il 41enne era infatti un tifoso del Napoli e un allenatore di pallavolo, soprannominato "Magnus". "L'onestà, la generosa disponibilità, il rispetto per tutti hanno ispirato la sua vita", è la frase che si legge sempre sul ricordo funebre. I funerali si tengono oggi, 24 luglio, a partire dalle ore 13.45 nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Reggio Emilia. Dopo la funzione, il corpo verrà cremato. Dopo l'incidente e in attesa dei funerali, la madre Pasqualina ha rotto il silenzio su quanto accaduto piangendo il figlio Alessandro: "Il Signore mi ha tolto sia mio marito sia mio figlio, ma devo accettare la sua volontà, è lui che tutto decide e dispone. Per fortuna che la nostra grande famiglia mi sta accanto e mi fa sentire il proprio affetto”.
La dinamica dell'incidente
Lunedì 13 luglio il cantante e conduttore Paolo stava pedalando in bici nelle campagne tra Correggio e Campagnola (Reggio Emilia) quando è avvenuto l'impatto con Alessandro Magnani. L'uomo aveva parcheggiato l'auto per alcuni istanti sul bordo della strada per consegnare una notifica riguardo l'interruzione dell'energia elettrica. Tornando verso la macchina, è avvenuto l'impatto. È stato Belli a dare l'allarme e a chiamare il 118, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, ha perso la vita dopo un giorno in terapia intensiva. Il cantante è ancora sotto shock per l'accaduto si è chiuso nel silenzio. Nel frattempo è stata eseguita l'autopsia sul corpo del 41enne per stabilirne le cause del decesso e si è in attesa dei risultati. Nessuna ipotesi è esclusa: l'uomo potrebbe aver perso la vita per un trauma cranico provocato dalla caduta oppure potrebbe essere stato colpito da un malore e investito quando si trovava già a terra.