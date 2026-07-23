Incidente per Andrea Dal Corso, morta una donna nell’impatto frontale: si ipotizza un malore alla guida

Emerge un nuovo tassello sull’incidente stradale avvenuto in provincia di Treviso in cui è coinvolto Andrea Dal Corso: nell’impatto ha perso la vita un’anziana di 83 anni, che avrebbe accusato un malore prima dello schianto. Fanpage.it apprende che sulla salma della donna è stata disposta l’autopsia.

Si arricchisce di un nuovo tassello la vicenda dell'incidente stradale che ha visto coinvolto Andrea Dal Corso, l'imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne legato a Teresa Langella. Se nelle scorse ore la coppia era intervenuta sui social per rassicurare gli utenti sulle condizioni di salute del 39enne – mostratosi in ospedale con entrambe le braccia ingessate a causa dell'impatto – le verifiche sui fatti di cronaca avvenuti nella stessa zona e nello stesso lasso temporale delineano ora un quadro ben più grave. Nell'impatto frontale avvenuto lungo via Brigata Marche, nel territorio comunale di Carbonera (Treviso), ha infatti perso la vita un'anziana di 83 anni, deceduta dopo aver accusato un malore improvviso che l'ha spinta a perdere il controllo dell'auto.

La ricostruzione dell'incidente: cosa apprende Fanpage.it

Stando a quanto ricostruito, l'incidente si è verificato nella serata di mercoledì 15 luglio. La vittima, una 83enne originaria di Brescia ma residente da tempo nel Trevigiano, si trovava alla guida della sua utilitaria, una Citroen C1, quando avrebbe accusato un malore improvviso. L'automobile ha così sbandato per poi invadere la corsia opposta di marcia, andando a scontrarsi frontalmente con il SUV guidato da Dal Corso, una Maserati Levante. L'impatto è stato molto violento, tale da distruggere l'intera parte anteriore dei veicoli e provocare l'esplosione degli airbag. Trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, la donna è purtroppo deceduta nel corso della notte per la gravità dei traumi riportati.

L'incidente avvenuto a Carbonera. Fonte: carabinieri

Disposta l'autopsia sul corpo della donna

Come apprende Fanpage.it, i rilievi di legge e la ricostruzione esatta della dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Silea, in provincia di Treviso, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Le forze dell'ordine hanno inoltrato l'informativa in Procura e, almeno per il momento, non risulta l'iscrizione di Andrea Dal Corso nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sulla salma dell'anziana donna è probabile che venga disposto l'esame autoptico per accertare con esattezza le cause del decesso e l'effettiva presenza del malessere al volante prima dello schianto.

A parlare per primo dell'incidente, seppur non scendendo nei dettagli, era stato qualche ora fa lo stesso Dal Corso. Dal letto d'ospedale, con le braccia ingessate e il braccialetto identificativo al polso, l'imprenditore aveva mostrato i segni dell'impatto spiegandone la gravità: "Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò – aveva scritto – In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene". Contestualmente, anche la moglie Teresa Langella si era affidata ai social per sfogare la paura vissuti in quei momenti, mostrando l'immagine dell'auto di suo marito completamente distrutta nella parte anteriore: "Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra".