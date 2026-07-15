Gli istanti dopo l’incidente di Paolo Belli: “Provava a tenere sveglio l’uomo investito, in agonia per 40 ore”

A La Vita in Diretta emergono nuovi dettagli sul dramma vissuto da Paolo Belli, che ha investito una persona mentre era in bici. L’uomo, 41 anni, ha perso subito conoscenza e al momento non è ancora chiara la dinamica.

La vicenda che ha coinvolto Paolo Belli in un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita una persona, continua ad avere contorni sfumati. La notizia del decesso dell'uomo di 41 anni dopo l'impatto con la bici guidata da Paolo Belli è arrivata solo nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 15 luglio, mentre l'incidente si era verificato due giorni fa a Cognento, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia-Romagna.

L'incidente di Paolo Belli

Nel corso di queste 40 ore l'uomo che è stato investito involontariamente da Paolo Belli ha vissuto quasi due giorni di agonia, prima di morire. A raccontare questo dettaglio è l'inviato de La Vita in Diretta, programma condotto da Manuela Moreno su Rai1, che in collegamento dalla strada in cui è avvenuto l'incidente ha raccontato i momenti concitati immediatamente successivi allo scontro: "C'è stato un impatto con un uomo di 41 anni. Dopo l'uomo ha perso subito conoscenza". Immediato sarebbe stato quindi il tentativo da parte di Paolo Belli di soccorrere l'uomo: "Ha provato a tenerlo sveglio, ma dopo un'agonia durata circa 40 ore, è morto. È in corso un'indagine per omicidio stradale, è un atto dovuto".

Da parte dell'entourage di Paolo Belli non sono arrivate dichiarazioni specifiche e il cantante è stato descritto in stato di shock nelle ore appena successive all'incidente, alla continua richiesta di novità in merito alle condizioni di salute dell'uomo. Belli è stato poi trasferito al pronto soccorso, sia per verificare le sue condizioni di salute, ma soprattutto per consentirgli di riprendersi. L'inviato del programma specifica i dettagli di quello che accadrà, specificando che la carenza di informazioni specifiche in questo momento impedisce di comprendere davvero le reali dinamiche dell'incidente: "Ma è tutto da capire, se questo incidente a velocità ridotta, se proprio quell'impatto sia stato fatale all'uomo, o se a causa un malora sia stata solo una tragica conseguenza. La procura indaga per capire le cause della morte e omicidio stradale".

La morte di Alessandro Magnani, aveva 41 anni

A perdere la vita nell'incidente è stato un uomo di 41 anni, Alessandro Magnani. Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, le ipotesi che si starebbero valutando in merito al decesso sono due. È probabile che l'uomo sia morto a seguito del trauma cranico riportato dopo la caduta. Tuttavia, non si esclude che Magnani sia stato colpito da un malore prima dell'impatto e ciò gli abbia impedito di notare l'arrivo di Paolo Belli a bordo della sua bicicletta, che procedeva a velocità ridotta. Nelle ricostruzioni iniziali è emerso un elemento che rafforzerebbe quest'ultima ipotesi, ovvero che il pedone, cadendo sulla strada, non abbia tentato di proteggersi in alcun modo.