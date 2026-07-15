Paolo Belli coinvolto in un incidente stradale: morto un pedone, il cantante trasferito in pronto soccorso

Un incidente a Cognento, tra Correggio e Campagnola ha visto coinvolto l’artista Paolo Belli e il 41enne Alessandro Magnani che ha perso la vita.

Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 41enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato con il pedone. A riportare la notizia è Il resto del carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle dodici del mattino.

Magnani si trovava a Cognento, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia-Romagna. Aveva appena lasciato la sua auto e stava procedendo a piedi verso via Picenardi per consegnare una notifica relativa all'interruzione temporanea dell'energia elettrica nella zona a causa di alcuni lavori. Da tempo era impiegato presso una società di servizi. Inoltre, l'uomo era anche un allenatore di pallavolo. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.

Le condizioni di Alessandro Magnani sarebbero apparse sin da subito molto gravi. Dopo l'urto con la bicicletta, l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale Maggiore di Parma ed è morto nel reparto di Rianimazione. Paolo Belli, nell'impatto, ha riportato dei lievi traumi fisici. Tuttavia è stato accompagnato dal personale sanitario al pronto soccorso di Guastalla perché in stato di shock dopo l'accaduto. L'artista, devastato e in stato di forte stress, ha continuato a chiedere informazioni sulle condizioni di salute del pedone: "Fatemi sapere come sta quell’uomo. Come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni?".

Al momento si sta tentando di fare chiarezza sulla cause del decesso di Alessandro Magnani. Le ipotesi che si starebbero valutando sarebbero due. È probabile che l'uomo sia morto a seguito del trauma cranico riportato dopo la caduta. Tuttavia, non si esclude che il quarantunenne stesse avendo un grave malore e ciò gli abbia impedito di notare l'arrivo di Paolo Belli a bordo della sua bicicletta, che procedeva a velocità ridotta. Tra gli elementi che fanno pensare a un malore anche il fatto che il pedone, cadendo sulla strada, non abbia tentato di proteggersi in alcun modo. È probabile che venga disposta l'autopsia e che la magistratura apra un fascicolo per omicidio stradale.