Giorgio Panariello: “Dalla Rai nessuno mi ha chiesto se avessi un progetto. Era quello di cui avevo bisogno”

Giorgio Panariello passa in Mediaset, dove lo attendono tanti nuovi progetti da realizzare. Una possibilità che in Rai gli era mancata e che, quindi, lo ha portato a scegliere di passare altrove.

Giorgio Panariello è ormai uno dei volti che a partire da questo autunno non sarà più in Rai, ma in Mediaset, dove è riuscito a trovare lo spazio di cui aveva bisogno. L'attore e comico toscano, infatti, dopo anni dietro la scrivania di Tale e Quale Show, oltre che al suo spettacolo teatrale il cui tour continua ancora, sta lavorando a diversi progetti, come racconta all'Adnkronos.

Il desiderio di nuovi progetti

Il successo a teatro con il suo spettacolo, E se domani…, gli ha regalato molte soddisfazioni, ma Giorgio Panariello necessitava di un qualcosa di diverso che gli consentisse di rimettersi in gioco, anche dal punto di vista autoriale, un bisogno che per un artista è a dir poco fondamentale, ma che in Rai non ha trovato riscontro: "Quello che mi serviva adesso era un progetto da poter sviluppare" racconta all'Adnkronos, a cui affida anche un'ulteriore riflessione su quello che si sarebbe aspettato dall'azienda nella quale ha trascorso molti anni della sua carriera: "Non c'è stato qualcuno che abbia detto: ‘Hai un progetto? Lo vogliamo fare insieme?‘". Da qui, la decisione di passare a Mediaset, dove lo aspettano una serie di nuovi progetti, a partire da uno spettacolo evento questo Natale, a cui ne seguiranno anche degli altri e lo sviluppo di una serie tv che lo vedrà anche in veste di autore.

Il commento di Carlo Conti e Pieraccioni al suo addio alla Rai

Insomma, un cambiamento radicale rispetto al futuro che gli si prospettava in Rai, dove ha lasciato uno dei suoi più cari amici, Carlo Conti, con il quale ha lavorato fianco a fianco in questi ultimi anni, chiamato nella giuria di Tale e Quale Show. Parlando dell'amico dice: "Ma cosa gli importa a Carlo? Lui sta là, è in pensione, a pescare col figliolo", non poteva mancare una menzione anche a Leonardo Pieraccioni: "Mentre quell'altro sta a Firenze, ora fa un film ogni quattro anni e poi sta su Instagram dalla mattina alla sera. Vivono così". E a proposito di film, non mancherà un suo cameo nell'ultima fatica cinematografica dell'amico regista.