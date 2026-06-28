Monica Setta: “Non sono cinica, voglio la verità dagli ospiti. Non ho una lira, lavoro io sui contenuti”

Monica Setta ha spiegato di non essere una “cinica”, contrariamente a quanto spesso viene definita sui social per il modo in cui affrronta determinate tematiche: “Voglio solo la verità dagli ospiti”. E sul budget ai suoi programmi, Storie di Donne: “È bassissimo, non ho una lira e devo lavorare sui contenuti”.

Monica Setta continua ad andare in onda anche durante l'estate. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, la conduttrice terrà compagnia agli spettatori con un doppio appuntamento su Rai2: Storie al bivio Weekend e Storie al bivio di sera, in prima serata il martedì fino al 4 agosto. La conduttrice porta a chi segue il suo spazio in tv uno ‘stile' preciso di programma: diretto e senza filtri, che spesso è finito al centro di critiche per via della modalità con cui ha scelto di affrontare determinate tematiche.

"Mi dicono che sono cinica ma non è vero, io voglio solo arrivare al dunque. Una cosa che non sopporto sono le domande concordate. Io voglio la verità", ha raccontato Monica Setta al Corriere della Sera. Spesso alcuni momenti delle sue interviste sono diventati virali sui social e in diverse occasioni è stata criticata per la mancanza di tatto con cui affronta alcuni argomenti. Ad esempio, di recente, intervistando Valeria Marini aveva detto: "Sogni l'amore? Non hai più 20 anni, potrebbe non arrivare". In realtà, Setta ha spiegato che non c'è nessuna "cattiveria" dietro le sue domande, solo l'interesse nel cogliere la sfumatura più vera del personaggio che ha davanti. "Mi dipingono come Crudelia, ma ci rido su", ha infatti spiegato.

Anche la Gialappa's Band ha preso di mira la conduttrice con diverse imitazioni, alle quali la diretta interessata non ha reagito bene, in particolare a quella di Giulia Vecchio. In passato aveva dichiarato, parlando di loro, "gli dovrei dare botte. Dimenticatemi o fatemi più carina", mentre oggi si limita ad affrontare l'argomento con un "no comment". Nonostante alcuni ostacoli, Setta è pronta per l'edizione estiva dei suoi programmi, a cui lavora in prima persona, dalla ricerca degli ospiti alla scaletta perché, ha svelato, il budget che le viene dato è "bassissimo": "Io non ho una lira, devo lavorare sui contenuti".