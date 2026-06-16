Caterina Balivo ancora in onda a giugno ironizza: “Mi cadono i capelli per lo stress, gli autori non ne possono più”

L’ironia di Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice ha notato che le stanno cadendo i capelli e ha attribuito la cosa allo stress accumulato perché non è ancora andata in vacanza.

Caterina Balivo sarà al timone de La volta buona fino a venerdì 26 giugno. La conduttrice, tuttavia, sente il richiamo dell'estate e nel corso di una puntata del suo programma ha commentato con ironia l'idea di dovere andare in onda fino a fine mese. Ma andiamo con ordine. Nell'appuntamento di lunedì 15 giugno, Riccardo Signoretti era in collegamento con la trasmissione pomeridiana di Rai1, ma Balivo appariva distratta.

Caterina Balivo si è scusata con il suo ospite e ha spiegato il motivo della sua distrazione: "Scusa, mi cadono i capelli". Il giornalista ha chiesto alla conduttrice se abbia le extension, ma lei ha replicato con una punta di ironia: "No, è tutto mio. È lo stress di stare ancora in onda". Quindi è scoppiata a ridere, precisando che si trattava di una battuta. Dopo le sue parole, però, ha notato un certo fermento dietro le quinte. In particolare tra gli autori. Così, ha cercato di comprendere cosa stesse succedendo.

L’ultima puntata de La volta buona andrà in onda venerdì 26 giugno

Caterina Balivo ha chiesto agli autori che cosa avessero da confabulare: "Che commentate voi autori? Pure voi non ne potete più, vi vedo". Catena Fiorello, ospite in studio, ha punzecchiato la conduttrice proponendole di continuare ad andare in onda con il programma La volta buona fino a fine luglio, visto che la proposta delle varie reti generaliste si farà sempre più povera: "Ti seguirebbero tutti perché non c'è niente". Balivo ha spiegato perché non può proprio farlo: "Non vorrei mai fare questo favore ai miei figli di non avere tra le scatole la mamma".

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Insomma, al netto dell'evidente ironia, Caterina Balivo è pronta ad andare in vacanza dopo avere tenuto compagnia agli spettatori di Rai1 quotidianamente in tutti questi mesi. Le puntate inedite de La volta buona proseguiranno fino a venerdì 26 giugno. Dopo questa data, è possibile che Rai1 decida di programmare delle puntate che raccolgono alcuni dei momenti più amati dell'edizione che si sta avviando alla conclusione.