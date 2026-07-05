Lite tra due manager della tv ai palinsesti Rai: “Portate fuori dalla platea, sono arrivate alle mani”

Accesa lite tra due manager della tv durante il live di Gianna Nannini, che ha chiuso la giornata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai 2026/27. Sedute in platea, le due donne avrebbero iniziato a urlarsi contro, per poi essere portate fuori e “arrivare alle mani”.

Fuori programma durante la giornata dedicata alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, che si è tenuta ad Ancona lo scorso 3 luglio. Durante la serata, che si è chiusa con uno spettacolo- concerto di Gianna Nannini, sarebbe scoppiata una lite tra due manager della tv, che avrebbero iniziato a urlarsi contro arrivando anche alle mani. A farlo sapere Dagospia.

Secondo la ricostruzione, durante l'esibizione live di Gianna Nannini al Teatro delle Muse, che ha chiuso la giornata dedicata ai palinsesti Rai, due donne in fondo alla platea hanno iniziato a urlare una contro l'altra. Visti i toni piuttosto agitati della discussione, le due sono state accompagnate fuori dalla sala e, una volta all'ingresso, sarebbero arrivate alle mani davanti agli occhi dei presenti. Al momento non è nota l'identità delle persone coinvolte, se non che sarebbero due manager tv e non due spettatrici, come invece era inizialmente emerso. Sconosciuta anche la causa della discussione,

A riportare la pace sarebbe stata Caterina Balivo: secondo la prima ricostruzione raccontata da Il Resto del Carlino, sarebbe stata la conduttrice Rai a favorire il riavvicinamento tra le due donne grazie a una foto scattata con loro, che al momento non è stata diffusa. La diretta interessata non ha commentato la vicenda ma, vedendo un suo scatto circolare sui social, ha scritto: "Ma che bella questa foto". Balivo tornerà in tv nella prossima stagione con il suo spazio quotidiano, La vita in diretta, mentre sono diversi i progetti e i volti che non sono stati riconfermati: da Teo Mammucari con Lo Spaesato a Citofonare Rai2 con Paola Perego, passando per Riserva Indiana e Stefano Bollani e Valentina Cenni con Via dei Matti n.0-