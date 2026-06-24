Via dei Matti chiude, la Rai risponde a Bollani e Cenni: “Siamo stupiti, hanno rifiutato la prima serata”

Stefano Bollani e Valentina Cenni si dicono dispiaciuti della chiusura di Via dei Matti n.0 su Rai 3 e tornano sui loro social a ribadirlo. Intanto da Rai Cultura arriva una nota, che inverte il senso di marcia e fornisce un’altra versione dei fatti: “Hanno rifiutato il prime time, un’opportunità per valorizzare il loro lavoro. È sorprendente abbiano declinato”, scrivono.

Stefano Bollani e Valentina Cenni si dicono dispiaciuti della chiusura di Via dei Matti n.0 e tornano sui loro social a ribadirlo. Ringraziano tutti per l'affetto e i messaggi che gli sono arrivati in questi giorni e rimandano a data da destinarsi un incontro il pubblico. Intanto da Rai Cultura arriva una nota, che inverte il senso di marcia e fornisce un'altra versione dei fatti: "Hanno rifiutato il prime time, un'opportunità per valorizzare il loro lavoro. È sorprendente abbiano declinato", scrivono.

La nota pervenuta da Rai Cultura tenta di approcciare il discorso della chiusura del programma di Rai 3, Via dei Matti n.0, con uno sguardo diverso, che pone la coppia Bollani e Cenni in piena opposizione nei confronti dell'evoluzione del loro percorso in Rai. A dirla così, poco convincente. L'azienda al momento riferisce:

"Siamo rimasti stupiti dalle dichiarazioni di Stefano Bollani e Valentina Cenni", lo sottolinea la Direzione Rai Cultura, rendendo noto che "lavorava da tempo ad uno sviluppo della trasmissione Via dei Matti n. 0 e con la società Ballandi, storica produttrice del programma, si era pensato di spostare la messa in onda dall'access prime time alla prima serata. Idea gradita, avallata e sposata dalla produzione e che consideravamo un attestato di stima, un'opportunità per gli artisti per dare maggiore visibilità alloro lavoro: un ciclo di prime serate su Rai 3 dal titolo "Le Quattro stagioni". Questa decisione di declinare la proposta appare dunque sorprendente".

La replica arriva in ore calde, non solo per il meteo anomalo. È pur sempre un'emergenza quella che sta montando in viale Mazzini, fosse solo per la dispersione di talenti della quale si sta facendo carico, partendo dal caso Milo Infante con la sua Ore 14. Repubblica riporta anche di altre due chiusure: nessuna riconferma su Rai 3 sia per Riserva indiana di Stefano Massini che per Dilemmi di Gianrico Carofiglio, senza togliere il nodo Ranucci andato avanti per mesi. Se ne parla, si susseguono dichiarazioni, ma di fatto è una terza rete smantellata, l'identità di un canale minato dall'interno. Mediaset fa acquisizioni, Infante in primis, e ripensa la sezione news e approfondimenti, rilanciando con nomi in scuderia e diversificando i contenitori. Saranno presentazioni palinsesti abbastanza concitate per chi dovrà rispondere dei tagli ma anche delle integrazioni. Restituire un equilibrio in entrambi i casi non sarà cosa semplice.