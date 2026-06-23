La chiusura di Via dei Matti diventa un caso politico: “La Rai ufficio di collocamento per gli amici del governo”

Con un’accesa nota il M5S in Vigilanza Rai tuona contro la chiusura del programma di Bollani e Cenni: “TeleMeloni rinuncerebbe a uno dei pochi programmi rimasti capaci di fare servizio pubblico vero”.

Lo strano silenzio percpepito attorno ai prossimi palinsesti Rai viene rotto dalla polemica politica di queste ore, che riguarda la chiusura di Via dei Matti n.0. Dopo la conferma arrivata dai protagonisti della trasmissione, Stefano Bollani e Valentina Cenni, è il Movimento 5 Stelle ad insorgere e attaccare la dirigenza Rai per una decisione che, per citare il programma stesso, sarebbe "roba da matti".

L'attacco del M5S in Vigilanza Rai per la chiusura del programma

In una nota dei pentastellati in Vigilanza Rai si legge: "Cacciare Stefano Bollani e archiviare un programma capace di unire cultura, musica, leggerezza ed eleganza come ‘Via dei Matti n.0' è una scelta che racconta molto più di qualsiasi dichiarazione sulla missione culturale della Rai". Nel comunicato si legge che se il programma venisse cancellato: "TeleMeloni rinuncerebbe a uno dei pochi programmi rimasti capaci di fare servizio pubblico vero. Abbiamo capito che l'obiettivo di questa dirigenza è smantellare Rai3, ma così è troppo. Ci rivolgiamo all'amministratore delegato: davvero vuole dare questo segnale così negativo e lasciare che un altro artista migri altrove, magari a La7?".

Il riferimento è proprio alle parole dell'amministratore delegato Rossi, che in una dichiarazione recente ha rivendicato come successo l'evoluzione di Rai3 negli ultimi anni e il vantaggio portato a La7, che ne ha assorbito molti volti e elementi identitari. La nota del M5S si conclude così: "La Rai non può essere un ufficio di collocamento solo per i Barbareschi e i Sylos Labini amici di questo governo. Fermatevi".

Bollani e Cenni confermano: "Via dei Matti chiude"

Intanto il destino di Via dei Matti n.0 pare segnato. Come anticipato su Fanpage, il programma pareva uscito dai piani della Rai per il futuro, qualcosa che hanno confermato nelle scorse ore proprio Stefano Bollani e Valentina Cenni, spiegando con grande serenità che il progetto non sarebbe andato avanti: "Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così". Intanto Via dei Matti è tornato in onda proprio ieri, lunedì 22 giugno, con le repliche dell'ultima delle cinque stagioni prodotti negli ultimi anni dalla Rai.

Il caso Caterpillar, un'altra grana per la Rai

E quello di Bollani e Cenni non è il solo programma in odor di chiusura che fa discutere. In questi stessi giorni è esondata la polemica attorno alla possibile chiusura di Caterpillar, titolo radiofonico storico della Rai, che dopo 30 anni potrebbe concludersi. A raccontarlo è l'ideatore e conduttore Massimo Cirri, che dopo avere allarmato gli spettatori con un lungo post sui social dei giorni scorsi, ed essere stato smentito dalla Rai, è tornato sulla vicenda con un'intervista in cui pronuncia parole durissime contro l'azienda, continuando a credere che l'orizzonte sia quello della chiusura.