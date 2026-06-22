Via dei Matti chiude, la conferma di Stefano Bollani e Valentina Cenni: “Non ci sarà una nuova stagione”

Stefano Bollani e Valentina Cenni confermano con un video la decisione della Rai di chiudere il progetto: “Avremmo voluto darvi una buona notizia, ma non è così”. Quindi i ringraziamenti e l’appuntamento con le repliche, in onda su Rai3 dal 22 giugno.

Stefano Bollani e Valentina Cenni confermano la cancellazione di Via dei Matti n.0, il programma in onda su Rai3 nelle ultime cinque stagioni che ha tenuto compagnia al pubblico nell'access prime time e che, come ipotizzato nei giorni scorsi da Fanpage, non avrà una nuova stagione.

Le parole di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Con un video pubblicato sui social, il musicista e l'attrice, coppia in scena e nella vita, hanno confermato la chiusura del progetto, che non è stato rinnovato dalla Rai e che quindi non tornerà nella prossima stagione: che non ci sarà una nuova stagione: "Ci sarebbe piaciuto darvi una buona notizia, che Via dei Matti sarebbe proseguito, ma non sarà così. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l'amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione davvero commovente".

Nella didascalia di accompagnamento al video si legge: "Vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore. Ci avete accolto nelle vostre case, sera dopo sera, con entusiasmo e passione. Sono stati cinque anni pieni di vita, di musica, di emozioni che resteranno con noi".

Le repliche di Via dei Matti n.0 su Rai3

Un video di commiato, ma anche l'occasione per annunciare il ritorno in replica del programma, proprio su Rai3: "Da stasera andranno in onda le repliche: un’occasione per rivedere alcuni dei momenti più belli che abbiamo vissuto insieme in Via dei Matti n.0. A presto!".

Via dei Matti n.0 è un progetto partito su Rai3 nel 2021 e proseguito per cinque stagioni. L'avvio, avvenuto nel periodo della pandemia, era stato accolto da un grande consenso di pubblico, soprattutto per la sperimentazione di un formato di intrattenimento e culturale atipico per l'orario di messa in onda, dopo Blob e prima di Un Posto al Sole. La trasmissione con Stefano Bollani e Valentina Cenni affrontava ogni sera un tema verticale, approfondendo la vita di personaggi noti o di particolari periodi storici, con la musica come bussola di queste esplorazioni.

La conferma del mancato rinnovo del programma arriva ancor prima dello svelamento dei palinsesti Rai per la prossima stagione, che si terrà il 3 luglio ad Ancona.