Caterpillar a rischio chiusura dopo quasi 30 anni, Cirri: “La Rai ha la capacità di annichilirsi da sola”

Lo storico programma di Radio 2 si è chiuso il 17 giugno con l’ultima puntata stagionale, ma non ci sono conferma sul futuro. L’ideatore Massimo Cirri lo ha annunciato sui social: “Abbiamo chiesto a Rai cosa del futuro, non abbiamo ricevuto risposta”.

Caterpillar a rischio chiusura dopo 30 anni di storia. È uno dei programmi radiofonici più longevi della storia della Rai, ma al momento non ci sono certezze sul futuro di quella che dal 1997 è stata una consuetudine quotidiana di Radio 2. A darne notizia è Massimo Cirri, anima del programma che dal 2014 conduce assieme a Sara Zambotti.

Le parole di Massimo Cirri

Con un lungo post pubblicato sui social, Cirri ha parlato della chiusura di questa stagione e della festa del Caterraduno, momento di incontro per la comunità che in questi decenni si è sviluppata attorno al programma e che di Caterpillar è l'essenza. E nel suo post Cirri è stato chiaro, lasciando intendere che non ci sono conferme rispetto alla prosecuzione del programma nella prossima stagione. Il lungo post su Facebook si apre con un'introduzione che lascia intuire che non si tratta di un semplice messaggio di ringraziamento: "Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Caterpillar Radio2 hanno diritto alla massima chiarezza".

Cirri racconta, nel giorno dell'ultima puntata ordinaria della stagione di Caterpillar, spiegando: "Ci sarebbe piaciuto dire qualcosa del futuro di Caterpillar. Ci sembrava corretto". Eppure questa possibilità non c'è stata perché dalla direzione non è arrivata una risposta precisa: "L'8 maggio e di nuovo il 4 giugno abbiamo chiesto alle Direzioni: ‘Che sarà di Caterpillar?' Non abbiamo ricevuto risposta. C'è chi dice che la mancata risposta di un potere è già una risposta di quel potere. Secondo altri è, semplicemente, una cafonata. Rara, in Rai, ma può capitare. Altri di noi avrebbero preferito ricevere un cenno: il classico “Vi faremo sapere” o il più virile “Fottetevi”. Invece niente".

Massimo Cirri non nega il dispiacere: "Perché le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo programma sono un caso unico nella millenaria storia Rai. Perché non c'è mai stato un programma in cui ascoltatrici e ascoltatori abbiano così tanto contribuito, fatto, partecipato. In questi 29 anni sei mesi e un giorno di onda più di 70mila persone hanno detto qualcosa in onda. Di sé e del mondo. Sempre con intelligenza, piacevolezza e precise parole. Stando al gioco, facendo il gioco della radio pubblica".

Quindi un riepilogo di tutto quello che è successo in questi anni, chiuso con i ringraziamenti generali a tutti "per aver fatto Caterpillar", non senza una frase amara riferita alla Rai: "Questa vecchia istituzione, con i suoi riti e le sue inerzie, ha dentro tutte le energie e le capacità per annichilirsi da sola".

Il Cda Rai per i palinsesti in queste ore

Al momento si naviga in un clima di incertezza. Non ci sono notizie certe sui palinsesti televisivi e radiofonici del prossimo anno, anche se proprio in queste ore potrebbero emergere elementi di maggiore chiarezza, visto che il Cda dell'azienda si ritroverà proprio per la discussione sui palinsesti che verranno poi presentati il 3 luglio ad Ancona. È probabile che il messaggio di Cirri abbia anche la funzione di sottolineare questa anomalia per far generare attenzione sulla vicenda e allertare gli stessi appassionati della trasmissione.

La storia di Caterpillar

Caterpillar è un programma nato nel 1997, da un'idea proprio di Cirri e Sergio Ferrentino, che traducono la loro esperienza in Radio Popolare dando vita a un programma quotidiano che racconti politica e attualità attraverso un taglio satirico. Nel 2000 Filippo Solibello sostituisce Sergio Ferrentino alla conduzione e, a sua volta, Solibello viene sostituito proprio da Sara Zambotti, che con Cirri ha portato Caterpillar fino all'edizione che si è chiusa il 17 giugno.