Rai1 rimedia ai bassi ascolti: cancellate le repliche de La Porta magica e Le Stagioni dell’amore, torna Capri

La Rai fa un passo indietro e nel pomeriggio di Rai1 ricolloca la fiction Capri, dopo averla accantonata lasciando spazio a Le stagioni dell’amore e La porta magica che, però, in termini di ascolti non hanno sortito l’effetto sperato.

Con la stagione estiva il palinsesto televisivo è decisamente più scarno e riempire gli spazi che prima erano occupati da programmi, anche piuttosto seguiti, sembra essere un'impresa nient'affatto semplice. Ed è così che la Rai è dovuta correre ai ripari dopo aver constatato che le repliche de La Porta Magica e Le Stagioni dell'amore, mandate in onda nel pomeriggio, non hanno garantito nemmeno una percentuale di ascolti che possa dirsi soddisfacente, costringendo i dirigenti a cambiare programmazione in corsa.

Le repliche dei programmi di Andrea Delogu e Mara Venier

Con la chiusura estiva de La Volta Buona, la trasmissione di Caterina Balivo che è riuscita a convogliare l'attenzione del pubblico di Rai1, era necessario trovare un titolo che potesse riempire il vuoto in palinsesto e inizialmente si era pensato di riproporre ai telespettatori alcuni vecchi successi come Capri, la fiction con protagonisti Sergio Assisi, Gabriella Pession e Kaspar Capparoni, ma la Rai ha poi cambiato idea. Al posto della storica fiction, infatti, si è scelto di dare spazio a Le stagioni dell'amore, programma condotto da Mara Venier, e La Porta Magica con al timone Andrea Delogu. Purtroppo, però, non si è rivelata una scelta vincente.

I bassi ascolti e la scelta di Capri e altre fiction

I due programmi, infatti, non hanno raggiunto nemmeno il milione di telespettatori, sfiorando partendo con il 9% di share e arrivando a poco più del 7%, risultati che hanno portato la Rai a rivedere la programmazione piuttosto velocemente. Si è pensato, quindi, di tornare all'assetto originario, destinando lo spazio post Tg alle fiction più amate di Rai1. Si parte, quindi, con Capri, le cui repliche inizialmente erano state accantonate, provocando un certo disappunto in uno dei protagonisti, ovvero Kaspar Capparoni che aveva commentato la scelta dell'azienda dicendo:

A quanto pare la Rai ha ufficialmente cancellato le repliche di Capri. Questo comportamento è a dir poco imbarazzante… Annunciare le repliche con grande gioia e clamore per festeggiare i 20 anni della fiction per poi cancellarla per replicare programmi che quasi nessuno guarderà. Una vera vergogna.

Dopodiché, ci sarà spazio per altri titoli che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, si tratta di Makari e Don Matteo. Si era fatto anche il nome di Che Dio ci aiuti, tra le fiction più amate dal pubblico di Rai1, ma non è ancora confermato il ritorno di Suor Angela nelle calde estati televisive, mentre certamente nel pomeriggio in attesa de La Vita in Diretta, che continua a macinare un certo seguito pur col cambio di conduzione, si potrà tornare alle prime stagioni di serie che hanno segnato la storia del piccolo schermo.