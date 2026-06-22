Rai cancella le repliche di Capri, Kaspar Capparoni: “Chiedo scusa al pubblico per quello che gli hanno fatto”

Kaspar Capparoni era uno dei volti più amati della fiction Capri. Interpretava Massimo Galiano. L’attore ha commentato con amarezza la decisione della Rai di non trasmettere le repliche della serie, nonostante la ricorrenza del ventesimo anniversario.

I palinsesti estivi causano malumori. A quanto pare Rai1 aveva accarezzato l'idea di trasmettere le repliche della serie Capri per celebrare il ventesimo anniversario della fiction. Era il 2006, infatti, quando Rai1 proponeva la prima puntata con Gabriella Pession, Kaspar Capparoni, Sergio Assisi, Bianca Guaccero e Gabriele Greco.

Molti spettatori erano entusiasti all'idea di assistere alle repliche di Capri. Tuttavia, la Rai ha cambiato idea. Da lunedì 29 giugno, subito dopo il TG1 delle 13:30, andranno in onda le vecchie puntate dei programmi Le stagioni dell'amore di Mara Venier e La porta magica di Andrea Delogu. La notizia di questa inversione di rotta ha causato una certa delusione anche nell'attore Kaspar Capparoni che nella fiction interpretava Massimo Galiano.

Kaspar Capparoni ha espresso la sua delusione su Instagram: "Comportamento a dir poco imbarazzante". Ha aggiunto che la scelta è ricaduta su programmi che "quasi nessuno guarderà". E ha definito l'intera operazione "una vera vergogna". Le sue parole hanno avuto una certa eco. L'attore, dunque, ha ritenuto opportuno intervenire di nuovo sui social ma con toni più concilianti. Ha spiegato con calma il suo punto di vista.

Kaspar Capparoni, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato di non voler fare polemica: "Visto che si dice che faccio polemica a proposito della mancata messa in onda di Capri, io non faccio nessuna polemica. Dico solo che mi scuso con il pubblico a casa. Mi sento coinvolto direttamente nella questione". E ha proseguito spiegando di sentire il dovere di scusarsi in prima persona, nonostante la decisione della Rai non sia dipesa in alcun modo da lui: "Chiedo scusa per quello che è stato fatto al pubblico a casa. Ci saranno sicuramente delle ottime ragioni, non voglio discutere di questo. Cose al di sopra di noi, per carità, non voglio giudicare. Dico solo che molte persone ci sono rimaste male e questa cosa mi dispiace molto". Quindi ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane hanno manifestato il loro affetto per una serie che oggi compie vent'anni: "Questo ci fa capire che abbiamo fatto un buon lavoro. La cosa ci gratifica, grazie di cuore". In realtà, anche se le repliche non andranno in onda su Rai1, è possibile assistere a tutti gli episodi delle tre stagioni di Capri collegandosi alla piattaforma RaiPlay.