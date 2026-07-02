Capri torna in TV dopo vent’anni, i protagonisti esultano: la felicità di Kaspar Capparoni a Sergio Assisi

Il ritorno di Capri in televisione è stato accolto da un grande successo da parte del pubblico. Anche i suoi interpreti, come Kaspar Capparoni e Sergio Assisi, ne sono stati entusiasti, tanto che non hanno perso occasione per manifestarlo sui social.

Nel pomeriggio di Rai1 è tornata una fiction che aveva appassionato il pubblico, ormai ben vent'anni fa, quando per la prima volta comparve sul piccolo schermo, si tratta di Capri. Dopo una querelle iniziale sulla possibilità di mandare in onda le puntate e un tentativo di dare spazio alle repliche di recenti format tv, ai piani alti di Viale Mazzini hanno ben deciso di accontentare chi a gran voce richiedeva il ritorno della fiction, tra cui i suoi attori protagonisti che, infatti, hanno festeggiato.

Le reazioni di Sergio Assisi e Kaspar Capparoni

Kaspar Capparoni, che era stato il primo a sottolineare il suo malcontento per la mancata decisione della Rai di mandare in onda la fiction, una volta cambiata prospettiva da parte dell'azienda, sintonizzatosi su Rai1, subito dopo il Tg, si è ripreso mentre quasi commosso andava in onda la sigla di Capri. Il suo collega, Sergio Assisi, ha ironizzato sull'indecisione di queste ultime settimane, e in un video pubblicato su Instagram, ha dato appuntamento al pubblico per l'appuntamento con una delle serie cult del piccolo schermo.

Prima della messa in onda, Capparoni aveva rivolto un ringraziamento speciale non solo alla Rai, che aveva poi preso la decisione di rilanciare le repliche della fiction, ma si era poi rivolto al pubblico che ha chiesto a gran voce il ritorno della serie. L'attore, quindi, nel mostrare la sua gratitudine ha poi ricordato anche due nomi che hanno contribuito al successo della serie: