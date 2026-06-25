Claudio Amendola: “I Cesaroni su Netflix avranno lo spazio che meritano. Rudy ha ragione, doveva apparire di più”

Claudio Amendola commenta il passaggio de I Cesaroni-Il ritorno su Netflix. Secondo l’attore avrà lo spazio che merita e per una nuova stagione si valuta proprio con il colosso streaming. Infine il regista commenta anche le parole di Niccolò Centioni.

A partire da lunedì 29 giugno, i Cesaroni arrivano su Netflix. Nuova vita per la fiction che dopo il ritorno su Canale 5 passa sul colosso streaming, come è ormai prassi per la maggior parte dei prodotti seriali che arrivano in televisione. A commentare questa nuova vita della fiction è Claudio Amendola, protagonista e regista, che non ha nascosto alcune criticità.

Il passaggio a Netfliz dopo la messa in onda su Canale 5

Ai microfoni dell'Ansa, l'attore romano si dice fiducioso per questo passaggio in piattaforma, sottolineando quanto proprio le nuove generazioni siano state foriere di grande entusiasmo, non conoscendo la fiction nella sua prima versione di vent'anni fa. Non manca qualche considerazione, anche piuttosto piccata sullo spazio dedicato al sequel dei Cesaroni:

Le nuove generazioni sono state davvero generosissime con noi e hanno scoperto la serie proprio attraverso Netflix. Le piattaforme hanno una programmazione che rispetta maggiormente lo spettatore e capisco perfettamente che molti fan de I Cesaroni abbiano avuto difficoltà a seguirlo in televisione quando veniva trasmesso alle 22:30. Finalmente arriverà su Netflix, dove secondo me avrà lo spazio che merita.

Il tema della prima serata è stato fattivamente affrontato da Mediaset che, infatti, ha anche provato a mandare in onda un solo episodio della fiction, prolungando la messa in onda, ma di fatto lasciando un po' a metà il pubblico che, ormai, deve sottostare ai dettami dell'access prime time, sempre più ingombrante in fatto di spazi occupati.

Gli ascolti e l'idea di una nuova stagione

Amendola commenta anche gli ascolti della serie, che dopo l'effetto curiosità del primo episodio non ha avuto una crescita esponenziale, come magari ci si sarebbe aspettati, ma è rimasta più o meno stabile, tra cali e impennate, cosa che è lo stesso regista ad affermare: "Si collocano comunque nella media delle fiction di Canale 5, e questo è un dato di fatto. Sicuramente, però, la serie è stata molto penalizzata dalla gestione della messa in onda". I Cesaroni- Il ritorno sarebbero dovuti andare in onda ad ottobre, per poi slittare mese dopo mese ad aprile: "Questo ha creato confusione, disagio e anche una certa disaffezione da parte del pubblico". In merito alla possibilità di realizzare una nuova stagione, Amendola specifica: "Ne stiamo parlando con Netflix".

La polemica di Niccolò Centioni

In queste settimane, poi, non sono mancate polemiche sollevate da alcuni dei protagonisti come Niccolò Centioni. L'attore su Instagram, rispondendo ad alcune domande (per poi pubblicare un video in cui attribuiva ad altri le parole pronunciate da lui stesso), lamentava la scarsa presenza del suo personaggio, Rudy, nelle nuove puntate della fiction. A questo proposito Amendola risponde: