Niccolò Centioni si sfoga su I Cesaroni: “Ho fatto la comparsa, non c’ero mai. Come è possibile?”

Niccolò Centioni si è sfogato sul ruolo di Rudy nell’ultima stagione de I Cesaroni, personaggio che è passato dall’essere protagonista a marginale: “Ho fatto la comparsa, non c’ero mai. Se faranno un’altra stagione, dovranno cercarsi un altro Rudy”.

Niccolò Centioni ha parlato per la prima volta del ruolo di Rudy nella serie I Cesaroni, andata in onda da aprile a giugno su Canale 5. Un grande ritorno per la popolare famiglia della Garbatella, che però ha portato con sé qualche malcontento e anche una chiusura anticipata, con il finale trasmesso il 1 giugno.

Con alcune storie pubblicate su Instagram, Centioni si è sfogato sul suo ruolo nei nuovi episodi della serie, che è stato marginale: "Quando ho letto il copione mi è preso un colpo perché, sfogliavo e sfogliavo, non c'ero praticamente mai. Come è possibile? Un personaggio principale, non c'è più". Da personaggio centrale negli sviluppi della famiglia Cesaroni, l'interprete di Rudi si è visto diventare una "comparsa" in modo del tutto inaspettato: "Volevano rifare i Cesaroni con quanti più Cesaroni possibile e quelli che ci dovevano essere, tipo me, non si sa per quale motivo sono stati praticamente ‘scansati'. Ho fatto la comparsa". Un'assenza di cui anche i fan si sono accorti e che più volte, sui social, gli hanno fatto notare, sottolineando come meritasse più spazio.

Ad aver spinto Centioni ad accettare il ruolo sono state tre motivazioni principali: "Per gratitudine, per rispetto e per soldi ovviamente. La serie mi ha dato un gran successo, non posso negarlo, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per anni". Proprio a Fanpage.it, l'attore aveva raccontato di essere stato mantenuto per anni dalle repliche de I Cesaroni.

Al momento non è stata ancora annunciata una nuova stagione e non è detto che sarà rinnovata, considerando la chiusura anticipata e il calo progressivo degli ascolti. In ogni caso, il 33enne ha precisato che valuterà con molta cura se accettare o meno il ruolo ancora una volta, visto quanto accaduto: "Farò molta attenzione perché, se dovessi esserci per poco, come è successo in questa, dovranno cercarsi un altro Rudy".