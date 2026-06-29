Alessandra Mastronardi: “Eva mi ha dato tantissimo. Con i primi guadagni dei Cesaroni comprai un’auto”

Alessandra Mastronardi parla sempre con grande affetto del ruolo di Eva Cudicini interpretato nella serie I Cesaroni. Da lì è partita una carriera che dura ormai da vent’anni.

Alessandra Mastronardi è tornata a parlare con grande affetto del ruolo di Eva Cudicini interpretato nella serie I Cesaroni. Nel corso di un'intervista ha ribadito che quello è stato il personaggio da cui tutto è cominciato. La prima pietra di una carriera che ormai dura da più di vent'anni. A 19 anni si è ritrovata davanti a un bivio: accettare di interpretare la figlia di Elena Sofia Ricci nella serie con Claudio Amendola o continuare a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia: "I Cesaroni sono stati un salto nel vuoto per me. All'epoca non era possibile frequentare la scuola e lavorare contemporaneamente". Ebbe il coraggio di rischiare. Questa scelta, da una parte l'ha proiettata nel mondo del lavoro, dall'altra le ha procurato una sindrome dell'impostore che l'accompagna ancora oggi.

Alessandra Mastronardi ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv: "Eva mi ha dato tantissimo", ha dichiarato. Tuttavia ha anche ammesso che dalla scelta di lasciare la scuola per il set, è germogliata la sua sindrome dell'impostore: "Ero terrorizzata perché non avevo una formazione accademica alle spalle. Non avevo frequentato una scuola di recitazione e questa paura mi ha accompagnato per molti anni. Era una sorta di sindrome dell’impostore e in parte credo di portarmela ancora dietro".

Alessandra Mastronardi e Elena Sofia Ricci, madre e figlia nella serie I Cesaroni

Conserva ricordi quasi fiabeschi delle sue giornate a Cinecittà. E quando le è stato chiesto cosa abbia comprato con i primi guadagni, ha svelato di avere messo da parte i soldi con pazienza e una volta raggiunta la cifra necessaria ha comprato un'automobile: "Ne ero orgogliosissima. Ogni mattina, alle cinque, mi portava da casa fino a Cinecittà per raggiungere il set. È stato il primo grande regalo che ho fatto a me stessa". Oggi ritiene di essere in un momento "riflessivo" della sua carriera: "Ho deciso di rallentare. Preferisco leggere con attenzione i copioni, valutare bene i progetti e capire dove porteranno".

Alessandra Mastronardi non ha preso parte alla nuova stagione de I Cesaroni. Il progetto, fortemente voluto da Claudio Amendola, ha subito un percorso decisamente accidentato. Mediaset non ha trattato la settima stagione con i guanti bianchi. Pur di non sacrificare in alcun modo La ruota della fortuna, ha trasmesso le puntate troppo tardi. Poi, ha addirittura scelto di mandare in onda un solo episodio a settimana. Una decisione che ha penalizzato fortemente gli ascolti. Claudio Amendola spera che su Netflix la serie abbia finalmente l'attenzione che merita.