Lucia Ilardo e Renato Biancardi in crisi, l’ex del Grande Fratello: “È una situazione delicata”

Sembra essere già giunta al capolinea la relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello. A confermare il momento di stallo è l’ex gieffina che, in un’intervista, ha definito la situazione “delicata”.

La vicinanza nata nella Casa del Grande Fratello sembra non aver retto l'impatto con la realtà quotidiana: la storia d'amore tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sta attraversando una crisi. A lanciare i primi segnali è stata la stessa ex inquilina che, durante un'intervista con Lorenzo Pugnaloni, ha preferito non sbilanciarsi, ammettendo però implicitamente le difficoltà della coppia: “In questo momento preferisco non dire troppo. È una situazione delicata e preferisco che alcune cose restino riservate, almeno per ora”.

La complicità tra Lucia e Renato era stata uno dei fili conduttori dell'ultima stagione del reality condotto da Ilary Blasi. La ragazza, già nota al pubblico televisivo per la sua precedente partecipazione a Temptation Island, era entrata in corsa nel programma, catturando subito l'attenzione di Renato. Il loro avvicinamento era stato graduale, caratterizzato da lunghi confronti e da una forte attrazione iniziale, culminata con un bacio sotto le coperte. Non erano mancati, tuttavia, i primi attriti legati alle rispettive gelosie e ai dubbi sulla compatibilità fuori dal gioco. Una volta spenti i riflettori di Cinecittà, la sovraesposizione mediatica e la distanza geografica sembrano aver accelerato quelle incomprensioni che già si erano manifestate nel loft.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi nella casa del Grande Fratello

Archiviata, almeno momentaneamente, la parentesi sentimentale, Lucia Ilardo si concentra sul suo futuro lavorativo. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane su una sua possibile partecipazione al nuovo reality targato Prime Video, The 50, l'ex gieffina non nasconde l'ambizione di misurarsi con un survival show storico: “Essendo una persona molto avventuriera, mi piacerebbe vivere un’esperienza come L’Isola dei Famosi. Amo la natura, mi piace mettermi in gioco e credo sia un programma capace di tirare fuori lati di te che magari nemmeno conosci. La farei tranquillamente”. Il vero obiettivo a lungo termine, però, resta la conduzione, un ambito per il quale la Ilardo ha scelto di investire sulla formazione: “È un mondo che sento nelle mie corde, però so anche che bisogna studiare, prepararsi e fare esperienza. Sto iniziando a lavorarci partendo anche dalla radio, ho fatto dei corsi radiofonici e spero di ricevere qualche opportunità”.