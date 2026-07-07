Soleil Sorge: “Sono fidanzata da tempo, l’ho tenuto segreto. Sparita dalla tv per un motivo preciso”

Soleil Sorge rivela di essere felicemente legata a un uomo da diverso tempo, una relazione finora custodita lontano dai riflettori. Parla poi dei motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dal piccolo schermo negli ultimi anni: una scelta dettata dalla necessità di stare vicina alla madre durante la malattia e dal bisogno di elaborarne la scomparsa.

Soleil Sorge straccia un bilancio della sua vita dopo il recente trionfo nel game show di Rai 2 The Unknown. Conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione ai principali reality italiani, da Uomini e Donne a L'Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello Vip, l'influencer italo-americana ha vissuto un periodo di allontanamento dalla Tv, una decisione consapevole legata a dinamiche familiari.

Soleil Sorge ha un nuovo fidanzato

Sempre al centro del gossip per i suoi passati legami sentimentali, Soleil Sorge ha rivelato una stabilità affettiva che dura ormai da tempo, ma che ha voluto proteggere dalla curiosità mediatica. Alla domanda sul suo attuale stato sentimentale, ha risposto infatti: "Sì, sono felicemente innamorata. È una storia che dura da tempo e che ho voluto tenere privata". Una scelta che segna un netto cambio di rotta rispetto al passato e che dimostra la volontà di scindere la sfera pubblica della sua carriera da quella più intima degli affetti stabili.

Riguardo ai suoi ex, infatti, l'ex del Grande Fratello ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con la maggior parte di loro, da Alex Belli a Jeremias Rodriguez. Menzion speciale, tuttavia, a Marco Cartasegna, che ha definito "un ragazzo molto intelligente", che le è stato "sempre vicino".

Il dolore per la scomparsa della madre e lo stop alla TV

Il motivo principale del suo allontanamento dal piccolo schermo risiede però nel momento più difficile della sua vita: la malattia e la successiva perdita della madre, una figura centrale e insostituibile per lei: "Quando mia mamma è stata male ho pensato che la cosa migliore da fare fosse quella di fermarmi, nonostante mi sentissi all’apice di quello che era il mio cammino. Mia mamma era la persona più importante della mia vita e, quella fase di stacco da tutto, mi ha permesso anche di capire cosa volessi fare da lì in avanti". L'elaborazione del lutto resta un percorso quotidiano e complesso, che Soleil affronta cercando costantemente un punto di riferimento in quel legame interrotto troppo presto: "Mia madre era la mi migliore amica, la mia più grande consigliera, e adesso non so come fare. La cerco ogni giorno. Vorrei avere un talismano, un amuleto, qualcosa che mi aiutasse a prendere delle decisioni come se mia mamma fosse ancora qui".