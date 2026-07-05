Belen Rodriguez: “Ho scelto di amarmi un’altra volta, ora ho il cuore contento. I tempi duri arrivano per tutti”

Belen Rodriguez ha affidato ai social una riflessione sui momenti difficili che ha attraversato nella sua vita, spiegando anche come sta in questo momento: “Adesso ho il cuore contento, l’importante è non mollare mai. Con pazienza le ferite si curano”.

Belen Rodriguez ha affidato ai social una riflessione sui momenti di difficoltà che ha affrontato nel corso della sua vita. Nessun riferimento specifico, ma una condivisione di come ha scelto di "curare le ferite" che la sua storia le ha lasciato, dalla decisione di lasciare l'Argentina poco più che maggiorenne fino ai recenti avvenimenti.

Tra le sue storie Instagram, Belen ha condiviso un video di una vecchia intervista rilasciata a Domenica In, condotta all'epoca da Paola Perego. La conduttrice le ha chiesto come è stato lasciare il suo paese e lei aveva spiegato: "Ho lasciato soprattutto la mia adolescenza. Non è facile, l'immigrata si porta dietro tanta nostalgia". Quando è andata via di casa e si è ricostruita una vita in Italia, è riuscita a farcela con le sue forze e a ripagare i sacrifici fatti dai genitori: "Sono andata via anche per un'esigenza economica in famiglia. Ho promesso che avrei fatto quello che i miei genitori non erano riusciti a fare".

"I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte", ha scritto Belen Rodriguez oggi, 5 luglio 2026, a distanza di anni dal suo trasferimento in Italia. Ha costruito una vita da zero e una carriera in tv, tra programmi, ospitate, conduzioni e anche opportunità sfumate.

Tra queste la recente conduzione dell'Isola dei Famosi, che all'ultimo è stata affidata a Selvaggia Lucarelli e che ha portato Rodriguez a vivere un momento di difficoltà. Ad aiutarla le persone che la amano e che le sono sempre state vicine, a cominciare dalla famiglia ma anche dall'ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. "Si smette di stare male, diventa una scelta che piano piano diventa reale, scegliere di amarsi un'altra volta. È quello che sto cercando di fare da tempo, a volte ci riesco altre un po meno", ha spiegato.

Oggi però Belen ha fatto sapere di avere il "cuore contento" e di non essere intenzionata a mollare su nessun fonte: "È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori".