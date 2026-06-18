Belén Rodriguez torna a Tu Si Que Vales dopo il no a Ballando: “Ruolo fisso su Canale 5”

La conduttrice argentina torna nello show che ha condotto per alcune stagioni. Stando a quanto riporta Dagospia avrà un ruolo fisso in ogni puntata. Si chiude così la contesa tra De Filippi e Milly Carlucci sul suo ritorno in TV.

Belén Rodriguez torna a Tu Si Que Vales. La conduttrice argentina sarà di nuovo protagonista nello show del sabato sera di Canale 5 con un ruolo fisso per ogni puntata. Ad anticiparlo è Giuseppe Candela su Dagospia, annunciando che Rodriguez sarà impegnata il prossimo autunno in tutte le puntate.

Il ruolo di Belén a Tu Si Que Vales

A definire il suo ruolo è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha spiegato come Rodriguez sarà presenza fissa nello spazio dedicato al lip sync, la parte finale in cui i volti fissi della giuria, compresa De Filippi, si mettono in gioco cantando in playback canzoni celebri, italiane e internazionali. In questa circostanza Belén non sarà solo performer ma vestirà i panni della "giudice a tempo". Tra i primi a mettersi in gioco in questo segmento, che tanta fortuna ha garantito al programma lo scorso anno, ci sarà l'attore Raoul Bova, spesso ospite nei programmi di Maria De Filippi.

Nel programma Belén Rodriguez ritroverà Elisabetta Canalis, con cui condivise il primo festival di Sanremo targato Morandi e che sarà alla conduzione del programma, poltrona che la stessa Belén Rodriguez aveva occupato fino al 2021, quando a sostituirla arrivò Giulia Stabile. La ballerina, quest'anno impegnata nel tour con Rosalìa, cederà il posto proprio a Elisabetta Canalis che fa così ritorno in un programma Tv in Italia.

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Sfuma l'ipotesi di Belén a Ballando con le Stelle

Per Belén Rodriguez arriva quindi una nuova possibilità, dopo le ultime settimane di tumulto, segnate dal no alla conduzione dell'Isola dei Famosi che si è intrecciato anche con i problemi di salute. Stando a quanto emerge, la showgirl argentina approda a Tu Si Que Vales dopo aver detto no alla proposta di Milly Carlucci per un ruolo a Ballando con le Stelle nella prossima edizione. A svelare questo dettaglio è Bubino Blog, che definisce saltata la trattativa con il programma di Rai1.