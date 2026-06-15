Belén Rodriguez presto cittadina italiana e pronta a tornare in tv in un programma di Maria De Filippi

Belén Rodriguez condivide su Instagram l’ultimo, importante traguardo raggiunto. La showgirl, in Italia da ormai 20 anni, ha superato l’esame di lingua italiana di livello B1 indispensabile per ottenere la cittadinanza, ormai sempre più vicina. Si vocifera inoltre che potrebbe sbarcare in un noto programma del sabato sera di Maria De Filippi, in un ruolo abbastanza inedito.

Belén Rodriguez è a un passo dall’ottenere la cittadinanza italiana. A condividere questo importante traguardo è stata la stessa showgirl che, via Instagram, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con la sua assistente Antonia Achille, la quale le ha comunicato il superamento dell’esame di italiano. In queste stesse ore si vocifera di un suo ritorno in tv, dopo le motivazioni per il rifiuto dell'Isola dei Famosi, nel Tu si que vales di Maria De Filippi che già un tempo le aveva dato uno spazio come conduttrice. Stavolta però il ruolo dovrebbe essere diverso.

La data per il giuramento che la renderà cittadina italiana

L’esame di lingua italiana di livello B1 rappresenta infatti uno dei requisiti imprescindibili per ottenere la cittadinanza, secondo quanto previsto dalla normativa italiana. E la showgirl, che vive in Italia da circa vent’anni, è riuscita a superare brillantemente la prova che la avvicina all’obiettivo di ottenere la doppia cittadinanza.

Un traguardo che Belén considera particolarmente importante, oltre che simbolico, perché le consentirebbe di ufficializzare il legame con il Paese che da anni l’ha accolta e le ha permesso di costruire una carriera di successo. Adesso mancano soltanto alcuni passaggi formali, al termine dei quali l’iter verso la cittadinanza potrà dirsi concluso: a fine giugno la showgirl dovrebbe ricevere il documento del consolato e potrà finalmente prenotare la data per il giuramento che la renderà, a tutti gli effetti, cittadina italiana.

Il messaggio di Antonia Achille a Belén Rodriguez

Il possibile sbarco di Belén a Tu sì que vales

Nel frattempo, anche la situazione professionale con Mediaset starebbe cominciando a sbloccarsi. Dopo il mancato accordo per la conduzione de L’Isola dei Famosi – un retroscena che resta avvolto nel mistero, dal momento che la showgirl ha fatto sapere di essere stata lei a rifiutare l’offerta, mentre una serie di indiscrezioni sostenevano che fosse stata l’azienda a preferire un’altra soluzione da affidare a Selvaggia Lucarelli – l’argentina si starebbe preparando a tornare a Tu sì que vales, come riporta Parpiglia, il programma del sabato sera di Canale 5 che aveva condotto insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara fino a qualche anno fa.

Adesso che Elisabetta Canalis si prepara a subentrare a Giulia Stabile, Maria De Filippi avrebbe pensato a una formula che permetterebbe alla Rodriguez di rientrare a far parte, anche solo parzialmente, del cast del talent show. La presenza di Belén sarebbe infatti prevista nelle battle di lip sync, uno dei momenti introdotti nel programma lo scorso anno e che avrebbero contribuito a rilanciare gli ascolti, permettendo alla trasmissione di tornare competitiva nella sfida del sabato sera contro Ballando con le stelle. Tentativo fatto anche ad Amici con il blocco di gioco Password, affidato ad Alessandro Cattelan. Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis hanno già fatto coppia per lavoro e in passato su un palco ambitissimo: sono state infatti co-conduttrici del Festival di Sanremo 2011, affiancando lo storico conduttore Gianni Morandi insieme al duo comico Luca e Paolo.