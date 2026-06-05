Simona Ventura: “Belén agli esordi mi disse che voleva una casa sua, Marco Borriello le metteva le valigie fuori”

Simona Ventura racconta gli esordi di Belén Rodriguez quando, scartata a Quelli che il calcio perché non aveva il permesso di soggiorno, confidò alla conduttrice di voler fare L’Isola dei Famosi per un motivo preciso: “Voleva una casa sua. Borriello, suo ex fidanzato, le metteva le valigie fuori dalla porta”.

È una Belén Rodriguez lontana da quella che oggi sa di avere ottenuto ogni rassicurazione economica possibile, quella che Simona Ventura racconta nella sua newsletter, rivelando cosa accadde nel corso di uno dei suoi primi incontri con la soubrette argentina la cui carriera contribuì a lanciare. Ventura fu colei che per prima vide in Belén un potenziale tale da permetterle di fare carriera in tv. "Piaceva anche alle donne", confessa oggi Simona, raccontando come fosse quello il segreto che rendeva Rodriguez diversa da tutte le altre donne alle quali la accomuna una bellezza fuori dall’ordinario.

Ma più che la bellezza, a convincere Simona – che all’epoca era una delle conduttrici più potenti della Rai, con all’attivo programmi di successo come Quelli che il calcio e L’Isola dei Famosi – fu la tenerezza dimostrata da Belén nel corso del loro primo colloquio. Rodriguez, da pochi mesi in Italia, non sognava popolarità e ricchezza. O almeno fu quello che disse a Ventura quando le chiese per quale motivo volesse fare L’Isola. "Perché vorrei avere una casa mia. Il mio fidanzato mi mette le valigie fuori ogni due per tre e io non so dove andare. Mi piacerebbe avere almeno una casa in affitto, ma tutta mia". Quel fidanzato, con cui poi dopo l’Isola finì, era Marco Borriello, all’epoca calciatore del Milan. Ma Belén sognava già all’epoca quell’indipendenza sufficiente a consentirle di prenderne le distanze, a non dipendere dalla benevolenza del compagno famoso. Quel lancio Rodriguez lo ottenne e, a partire da quel momento, la sua carriera subì un decollo verticale che l’avrebbe portata a occupare i palinsesti televisivi per anni, insieme alle copertine dei settimanali di cronaca rosa. Anche quelli hanno contribuito al suo straordinario successo.

Ventura attribuisce a Belén anche un altro merito, qualcosa che negli anni le è stato riconosciuto da più parti: la capacità di seguire il suo cuore senza alcuna strategia basata sul calcolo. Non c’è mai stato alcun uomo, nel presente o nel passato, cui Belén si sia accompagnata perché affascinata dalla sua ricchezza. È sempre stato solo l’amore a muoverla: per Borriello, suo primo compagno noto, ma anche successivamente per Fabrizio Corona, cui ha perdonato colpi di testa inenarrabili, e per Stefano De Martino, l’unico uomo che abbia mai sposato e il grande amore della sua vita.