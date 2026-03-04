Belén Rodriguez sarà italiana a tutti gli effetti, ad aprile sosterrà l’esame: come si ottiene la cittadinanza

Belen Rodriguez sosterrà l'esame per ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl sosterrà l'esame ad aprile. Un traguardo importante per lei che da anni vive e lavora in Italia. Nelle scorse settimane aveva lamentato questa situazione sospesa. Ne aveva parlato in un'intervista rilasciata a Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Vediamo l'iter per ottenere la cittadinanza italiana e la posizione attuale di Belén Rodriguez.

Belén Rodriguez presto cittadina italiana

Come riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, Belén Rodriguez sosterrà l'esame di italiano B1. Dovrà dimostrare di riuscire a padroneggiare la lingua italiana. Nelle scorse settimane, ospite di Fabio Fazio aveva espresso la sua amarezza per il passaporto non ancora ottenuto:

Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba.

Quanto al riferimento al matrimonio, perché diventi uno dei criteri validi per la concessione della cittadinanza italiana è necessario che nel momento della presentazione della domanda "il vincolo matrimoniale persista quindi non deve essere intercorso scioglimento o annullamento". Dunque, è probabile che quando la quarantunenne ha presentato la domanda, il matrimonio con Stefano De Martino fosse già finito. Per il resto, Belen vive in Italia da oltre dieci anni e a inizio aprile avrà modo di sostenere l'esame di italiano in una scuola milanese. Insieme a lei, tanti altri cittadini stranieri che aspettano di ottenere la cittadinanza italiana.

Belen Rodriguez

Come si ottiene la cittadinanza italiana: i requisiti, l'iter e il test

Per ottenere la cittadinanza italiana occorre possedere dei requisiti ben precisi. Chiaramente se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, si acquista iure sanguinis, quindi per diritto di sangue. Ma per gli stranieri occorre:

risiedere in Italia da almeno dieci anni;

dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento;

dimostrare di non avere precedenti penali;

dimostrare di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Una volta che il richiedente ha presentato la domanda al Ministero dell'Interno e ha dimostrato di possedere i requisiti necessari, dovrà ottenere la Certificazione di conoscenza dell'italiano livello B1. Questo livello prevede che il richiedente sia in grado di gestire conversazioni quotidiane, che sappia scrivere testi semplici e esprimere in lingua italiana esperienze o progetti personali. Si certifica tramite un test, che è proprio quello che Belén Rodriguez farà ad aprile.