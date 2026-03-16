Belen Rodriguez pronta per l’esame di italiano per la cittadinanza: “Io non sbaglio i congiuntivi”

Belen Rodriguez ha confermato che ad aprile sosterrà l’esame per la cittadinanza italiana. La showgirl e conduttrice argentina si sente pronta e, ospite di Che Tempo che Fa, ha scherzato con Fabio Fazio: “Me la cavo bene, non sbaglio i congiuntivi. Vuoi farmi qualche domanda?”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta per diventare ufficialmente cittadina italiana. Ospite di Che Tempo Che Fa, la showgirl argentina e conduttrice di OnlyFun ha confermato che ad aprile sosterrà l'esame per conseguire la cittadinanza. Nelle scorse settimane la notizia era emersa come indiscrezione, ora è la diretta interessata a fornire qualche dettaglio in più e a spiegare in cosa consisterà la prova-

Belen ha chiacchierato con Fabio Fazio durante l'ultima puntata di Che Tempo Fa, rispondendo ad alcune domande del conduttore e sedendosi poi nello spazio dedicato al "tavolo". "Ad aprile farai l'esame per la cittadinanza italiana", le ha detto Fazio. "L'altra volta che sono venuta e l'ho detto, poi mi hanno chiamato", ha spiegato Rodriguez. La showgirl e conduttrice ha anche raccontato in cosa consisterà la prova: "È un esame di lingua italiana, penso mi faranno un esame di italiano e delle coniugazioni. Me la cavo abbastanza bene, non sbaglio i congiuntivi". Poi, scherzando con il conduttore, ha detto: "Vuoi farmi qualche domanda?". Insieme hanno declinato il presente del verbo cuocere, dopo che Fazio le ha spiegato che il passato remoto di quel verbo è uno dei più difficili.

Era stata la stessa Belen, belle scorse settimane, a lanciare una sorta di ‘appello' per il passaporto italiano: dopo 20 anni in Italia, ancora non le era stato dato. "Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba", aveva raccontato. La showgirl è stata sposata con Stefano De Martino ma le nozze sono durate meno di cinque anni e per questo non ha potuto avanzare la richiesta di cittadinanza. Affinch il matrimonio sia uno dei criteri validi per la cittadinanza è necessario che, al momento della domanda, "il vincolo matrimoniale persista" e quindi non sia intercorso "scioglimento o annullamento".