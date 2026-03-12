Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Brumotti, l’indiscrezione: “A Sanremo c’era molta sintonia”

Nuovi rumor sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. Secondo un’indiscrezione, la showgirl argentina starebbe frequentando Vittorio Brumotti. I due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti complici durante il Festival di Sanremo: “Cercavano il contatto fisico, soprattutto lei”.

Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti potrebbero essere la nuova coppia inaspettata. Secondo un'indiscrezione, i due sarebbero stati avvistati insieme a Genova, in occasione di Sanremo 2026, in atteggiamenti confidenziali: "Tra loro c'era molta sintonia", cita una fonte. L'ex di Striscia La Notizia, infatti, ha partecipato al Festival come inviato Rai de La Volta Buona, mentre la conduttrice era alla kermesse per il sodalizio artistico con Samurai Jay. Un'occasione che potrebbe aver creato una fortunata coincidenza, spingendo i due a trascorrere diverso tempo insieme.

Cosa sappiamo sul legame tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti

A riportare il gossip è Deianira Marzano, secondo cui tra la showgirl e l'inviato di Striscia la Notizia ci sarebbe un’intesa che andrebbe oltre la semplice amicizia. L'indiscrezione, basata su segnalazioni ricevute sui social, vedrebbe i due protagonisti di una frequentazione iniziata lontano dai riflettori milanesi. Stando a quanto riferito, i primi segnali di sintonia sarebbero emersi durante la settimana del Festival di Sanremo. In quell'occasione, la modella e il biker sarebbero stati visti insieme negli studi di Rai Radio 2. "Erano molto in sintonia, cercavano il contatto fisico, soprattutto lei", ha riferito una fonte anonima all'esperta di cronaca rosa. Il sospetto di un flirt in corso si è rafforzato nelle ultime ore, a seguito di un weekend trascorso da Rodriguez a Genova. Se inizialmente la trasferta ligure era apparsa priva di motivazioni ufficiali, alla luce dei rumor l'obiettivo del viaggio potrebbe essere proprio Brumotti.

Il contesto: entrambi sono reduci da lunghe relazioni

Il possibile legame tra i due arriva in un momento di solitudine sentimentale dichiarata per entrambi. Belen, dopo la fine della complessa relazione con Elio Lorenzoni e i successivi rumor su brevi frequentazioni estive, ha ribadito più volte nelle interviste recenti, tra cui una a Vanity Fair, di aver imparato a bastarsi da sola e di non avere fretta di trovare un nuovo compagno. Attualmente la showgirl è impegnata su più fronti professionali, dalla linea di abbigliamento ai progetti televisivi, dopo un periodo segnato da una forte esposizione mediatica sulla sua salute mentale.

Dal canto suo, anche Vittorio Brumotti risulta ufficialmente single. Lo scorso agosto, l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci aveva annunciato la fine della sua storia d'amore con Annachiara Zoppas, durata sette anni. Una rottura arrivata, secondo il biker, di comune accordo e senza rancori. Al momento, né l'una né l'altro hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire le voci che li vorrebbero vicini.